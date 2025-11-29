PF Transfer Process: ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆଉ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏହି ଫର୍ମ, ଆପେ ଆପେ ଜମା ହେଇଯିବ PF ଟଙ୍କା, ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ
ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆଉ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏହି ଫର୍ମ, ଆପେ ଆପେ ଜମା ହେଇଯିବ PF ଟଙ୍କା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ PF ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଜମା ହୁଏ। ପୂର୍ବରୁ, ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ PF ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଏକ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ ଛାଡି ଏକ ନୂତନ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା।
ଏହି ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା, ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ତା’ପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଛି। ନୂତନ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ, PF ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଏବେ କୌଣସି ଫର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂତନ PF ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସେଟ୍ ଅପ୍ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ।
ପିଏଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି
ପୂର୍ବରୁ, ଚାକିରି ଛାଡିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ନୂତନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପାଣ୍ଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ Form 13 ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପିଏଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏକ କ୍ଲାନ୍ତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସମାନ UAN ରଖନ୍ତି, ସିଷ୍ଟମ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରେ।
EPFO ପୋର୍ଟାଲରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅବଶିଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠି ପୁରୁଣା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ନୂତନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଟୋମେଟିକ ମର୍ଜ ହୋଇଯାଏ। ନା ଏବେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ଫର୍ମ ଚିନ୍ତା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି ମାତ୍ର କ୍ଲିକରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ପିଏଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରର ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଅସୁବିଧାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦୂର କରିଛି।
ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ମର୍ଜ ବା ମିଶ୍ରଣ କରିବେ
ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଦୁଇଟି ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମର୍ଜ କରିବା ଏବେ ବହୁତ ସହଜ। ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କର UAN ସାହାଯ୍ୟରେ EPFO ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପରେ, ଆପଣ Service ସେକ୍ସନରେ Transfer Request ର ଅପ୍ସନ ଦେଖାଯିବ। ଏଠାରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଟୋମେଟିକ ଚିହ୍ନଟ କରିଦେବ ଯେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ PF ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି।
ଏବେ, ଆପଣ କେବଳ ପୁରୁଣା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ନୂତନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମୁଖ୍ୟ ବା ମେନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାବରେ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର, PAN ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅଟୋମେଟକ ଭେରିଫାଏ ହୋଇଯାଏ। କନଫର୍ମ କରିବା ପରେ, ରିକ୍ବେଷ୍ଟ ସବମିଟ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ପୁରୁଣା ବାଲାନ୍ସ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିଶ୍ରଣ ବା ମର୍ଜ ହୋଇଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୌଣସି ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଅଫିସ୍ ଚକ୍କର କାଟିବା ବିନା ପୁରା ହୋଇଯାଏ ।