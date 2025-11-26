ଚାକିରି ହରାଇବାର କେତେଦିନ ପରେ ଉଠାଇପାରିବେ PF ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ EPFOର ଗୁରୁତ୍ଵପୁର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ…
EPFO Rule: ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାସିକ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ନିହାତରି ଥିବା । କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ସମସ୍ତ ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଅବସର ସମୟରେ ବେତନଭୋଗୀ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମାର ୧୨% PF ଅବଦାନ ପାଇଁ କାଟି ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ସମାନ ପରିମାଣର ଯୋଗଦାନ କରେ।
ପିଏଫ୍ ଉଠାଣ ନିୟମ: କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ତାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁନାହୁଁ, EPFO କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (PF) ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ସମ୍ପ୍ରତି, EPFO ପିଏଫ୍ ଉଠାଣ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ କୋହଳ କରିଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ଆଂଶିକ ଉଠାଣ ପାଇଁ ୧୩ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେବଳ ୩ଟି ବର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି।
ଏହି ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅସୁସ୍ଥତା/ଶିକ୍ଷା/ବିବାହ, ଗୃହ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି। ଏହି ୩ଟି ବର୍ଗରେ ଉଠାଣ ପରିମାଣ ସୀମା ୧୦୦%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏବେ EPFO ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠିରେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଅଂଶର ୧୦୦% ଆଂଶିକ ଉଠାଣ କରିପାରିବେ।
PFରେ ଅବଦାନ ତିନୋଟି ଭାଗ: PFରେ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭାଗ ୩ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ।୧୨% ମଧ୍ୟରୁ ୩.୬୭% PF ରେ ଯାଏ। ବାକି ୮.୩୩% EPS (କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ଯୋଜନା) ଏବଂ EDLI (କର୍ମଚାରୀ ଜମା ଲିଙ୍କ୍ଡ ବୀମା ଯୋଜନା) ରେ ଜମା କରାଯାଏ। ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପାଣ୍ଠିରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ରାଶି ଉପରେ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଷିକ ୮.୨୫%।
କେତେଦିନରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ: ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାରଣରୁ ଚାକିରି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରି ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୭୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଚାକିରି ହରାଇବା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ୨ ମାସ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବେକାର ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ EPFO ଆପଣଙ୍କୁ PF ପାଣ୍ଠିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିଲା।
ଏବେ କିନ୍ତୁ ନିୟମ ବଦଳି ଯାଇଛି। EPFO ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା EPFO ସଦସ୍ୟ ବେକାରୀ କାରଣରୁ ପରିପକ୍ୱତା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ EPF ରାଶି ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ୭୫% ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବାକି ୨୫% ଟଙ୍କା ୧୨ ମାସ ବେକାରି ରହିବା ପରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ୧୦୦% ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ଅବଧି ୨ ମାସ ଥିଲା।
୨୫% ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ: EPFO ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର EPF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ପରିମାଣର ୨୫% ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ଅବସର ପାଣ୍ଠି ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ PF ଧାରକମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ, EPF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବଦା ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।