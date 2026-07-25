ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନି କି EPFର ସୁଧ ଟଙ୍କା, ଏହି ୩ଟି ସହଜ ଉପାୟରେ ମିନିଟରେ କରନ୍ତୁ ଚେକ୍
EPFO ଆରମ୍ଭ କଲା 8.25% ସୁଧ ଜମା: ଘରେ ବସି ଏଭଳି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ PF ଖାତାରେ ଆସିଛି କି ନାହିଁ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ସଂଗଠନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ପାଇଁ ୮.୨୫% ସୁଧ EPF ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଜମା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଅନେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁଧ ଜମା ହେବାର SMS ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EPFO ତରଫରୁ କୌଣସି ମେସେଜ୍ ମିଳିନାହିଁ, ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ସୁଧ ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକାଥରକେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜମା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁଧ ଜମା ହେବାର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିପାରେ।
SMS କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବଦଳରେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁଧ ଜମା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ EPFO କେତେକ ଅଫିସିଆଲ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି।
୧୫ ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୁଧ ଜମା ପ୍ରକ୍ରିୟା: EPFO ଜୁଲାଇ ୧୫, ୨୦୨୬ ରୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ପାଇଁ ୮.୨୫% ସୁଧ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଜମା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏବେ ବାଲାନ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଖାଯିବ।
EPFO ପୋର୍ଟାଲରେ ପାସବୁକ୍ ଦେଖି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ: ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି EPFO ର ୟୁନିଫାଇଡ୍ ମେମ୍ବର ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗଇନ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ‘Member Passbook’ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ନିଜର UAN ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ।
ସେଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓ ଶେଷ ବାଲାନ୍ସ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ, PF ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏବଂ ସୁଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ସୁଧ ଜମା ହୋଇସାରିଥିବ, ତେବେ ତାହା ପାସବୁକରେ ଦେଖାଯିବ।
ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ଜାଣନ୍ତୁ PF ବାଲାନ୍ସ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର UAN ସହିତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ 011-22901406 ନମ୍ବରରେ ନିଜ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରୁ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ PF ବାଲାନ୍ସ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ।
ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର, PAN ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ UAN ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ (Seeded) ଥିବା ଜରୁରୀ। ଏହି ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା।
SMS ପଠାଇ କରନ୍ତୁ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍: ଆପଣ 7738299899 ନମ୍ବରକୁ SMS ପଠାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର PF ବାଲାନ୍ସ ଏବଂ ଶେଷ ଯୋଗଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମେସେଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ “EPFOHO UAN ENG” ।
ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ENG ବଦଳରେ ସେହି ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର ଲେଖନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମରାଠୀ ପାଇଁ MAR ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ UAN ସହ ଆଧାର, PAN ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ସୁଧ ମିଳିବା ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ହେବ କି କ୍ଷତି: ନା, ବିଲକୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁଧ ବିଳମ୍ବରେ ଜମା ହୁଏ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। EPF ଯୋଜନା, ୧୯୫୨ ର ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ୬୦ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁଧର ଗଣନା ପ୍ରତି ମାସର ରନିଂ ବାଲାନ୍ସ ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥାଏ, ଭଲେ ତାହା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଉ।
ଅର୍ଥାତ୍ EPFO ପ୍ରତି ମାସର ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ ସୁଧ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ତାହାକୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କରେ। ତେଣୁ ସୁଧ ଜମା ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଘୋଷିତ ହାର ଅନୁଯାୟୀ ପୂରା ସୁଧ ମିଳିଥାଏ।