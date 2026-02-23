EPFO ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ବିନା କାଗଜ ପତ୍ର କାମରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା
EPFO News: ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (EPFO) ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ୧ ହଜାର କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ଜମା ଥିବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ବିନା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। EPFO ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବ।
କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ବିନା ରାଶି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ମୋଟ ୩୧ ଲକ୍ଷ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ୬ ଲକ୍ଷ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜମା ୧ ହଜାରରୁ କମ୍ ଅଛି। EPFO ତୁରନ୍ତ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣ୍ଠି ଜମା କରିବ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣ୍ଠି ପାଇବେ। କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଏହା ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଯଦି ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ସମାନ ପରିମାଣର ପାଣ୍ଠି ବାକି ୨୫ ଲକ୍ଷ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ।
୩୧ ଲକ୍ଷ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଯଦି ଏକ EPFO ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ୩୧ ଲକ୍ଷ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର କୋଟି ଜମା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ୬ ଲକ୍ଷ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ କୋଟି ଜମା ହୋଇଛି। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏହି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା EPFO ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରାୟ ୩୧ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ସେମାନେ ଏବେ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ଅଫିସ ପରିଦର୍ଶନ ବିନା ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ପାଇପାରିବେ।
ଯଦି ୩ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନଥାଏ, ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ
ମୋଟ ୩୧.୮୬ ଲକ୍ଷ ସକ୍ରିୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୧୦,୯୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ଅଛି। ପ୍ରାୟ ୭.୧୧ ଲକ୍ଷ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୩୦.୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜମା ପରିମାଣ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ତିନିରୁ ୨୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ।