EPFO New Update: PF ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଘରେ ବସି ଚଟକଟିରେ କରିପାରିବେ ନିଜର ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: EPFO ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇପିଇଏଫ୍ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, EPFO ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ, PF ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ “ହେଲୋ” ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, UAN ପୋର୍ଟାଲ, UMANG ଆପ୍ କିମ୍ବା EPFO ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରି PF ବିବରଣୀ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି।
EPFO 3.0 ଅଧୀନରେ ସେବା: watsapp ସେବାକୁ EPFO 3.0 ଅଧୀନରେ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା PF ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ସହଜ କରିବ। ଯଦି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେବା ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ EPFO ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ର ପରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସେବା: ଏହି ନୂତନ EPFO ସୁବିଧା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ର ପରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସେବା ପରି ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଜଡିତ ଯେକୌଣସି ବିବରଣୀ ସହଜରେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, PF ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ ସେବା SMS, ମିସ୍ଡ କଲ୍ କିମ୍ବା UMANG ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ। SMS ଏବଂ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ।
କ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟ୍ରାକିଂ ସହଜ ହେବ: ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସେବା ସହିତ କ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟ୍ରାକିଂ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଟବଟ୍ କୁ ଏକ ମେସେଜ୍ ପଠାଇପାରିବେ। ଏହା ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ।
ଏକ ଚାଟ୍ ବଟ୍ କିମ୍ବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉତ୍ତର ଦେବ: PF ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ “ହେଲୋ” ମେସେଜ୍ ପଠାଇବାକୁ ପଡିବ। ଚାଟ୍ବଟ୍ କିମ୍ବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବିବରଣୀ ପାଇବା ପାଇଁ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍, କ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବାଛିପାରିବେ।