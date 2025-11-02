ଆସିଗଲା PFର ନୂଆ ସ୍କିମ୍, ସରକାର କଲେ ଲଞ୍ଚ, ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା

By Jyotirmayee Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO)ର ୭୩ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ନାମାଙ୍କନ ଯୋଜନା ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆ ଶନିବାର ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପିଏଫ୍ ସିଷ୍ଟମ ବାହାରେ ରହିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଓ ଅନ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ନାମାଙ୍କନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ ।

ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାର ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ EPFO ​​ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ପାଣ୍ଠି ନୁହେଁ ବରଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ।

କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ: ଏହି ଯୋଜନା ଗତ ମାସରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ୧ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।

କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ଲାଭ: ଏହି ଯୋଜନା ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ଯେଉଁମାନେ ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୧୭ ରୁ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଏଫ୍ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଇପିଏଫ୍ ଆଇନର ଧାରା ୭ଏ, ଯୋଜନାର ଧାରା ୨୬ବି କିମ୍ବା ପେନସନ୍ ଯୋଜନାର ଧାରା ୮ ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତାଧୀନ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଇପିଏଫ୍ଓ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଛାଡିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ସ୍ୱତଃ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ।

ଦେବାକୁ ପଡିବ ଜରିମାନା: ଯଦି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରୁ PF କଟାଯାଇ ନଥାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ନାମମାତ୍ର ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ବ ଦେୟର ଭାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

 

