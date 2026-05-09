ଚମତ୍କାର! ୭୪ ବର୍ଷରେ ଜାଆଁଳା ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରି କଲେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ, କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ!
୭୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯମଜ ସନ୍ତାନର ମାଆ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଆ ହେବା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ୭୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆସେ, ଏହା ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ସଫଳତା ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମାଆ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଯାହାଘଟିଲା ସାରା ବିଶ୍ବ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲା।
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ମା’ ହେବାର ରେକର୍ଡ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଆରାମାତ୍ତି ମାଙ୍ଗାୟାମ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। ଏହି ରେକର୍ଡ ଏପରି ଏକ ବୟସରେ ହାସଲ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମା’ ହେବାର ଆଶା ହରାଇ ଥାଆନ୍ତି।
ମାତୃ ଦିବସରେ , ଜଣେ ମାଆଙ୍କ କାହାଣୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଯିଏ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମାଆ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପ୍ରୟାସ ଛାଡିବା ପରେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପରେ ମାଆ ହେବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦମନ କରନ୍ତି। ଏହି ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଯମଜ ଝିଅଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୁଣ୍ଟୁରର ଆରାମାତ୍ତି ମାଙ୍ଗୟାମ୍ମା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫, ୨୦୧୯ ରେ ଇନ ଭିଟ୍ରୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ (IVF) ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇଟି ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ, ଆରାମାତ୍ତି ମାଙ୍ଗୟାମ୍ମାର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଏକ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଜମଜ ଝିଅଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ।
ସେ ୧୯୬୨ ମସିହାରେ ଇ. ରାଜା ରାଓଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରି ନ ଥିବାରୁ, ୫୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ସେ ଇନ୍ ଭିଟ୍ରୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ (IVF) ବାଛିଥିଲେ।
ଡାକ୍ତର ଉମାଶଙ୍କରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସେହି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମା’ ହେବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଅନେକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେ IVF ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ।
ଆମେ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ IVF ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ। ତଥାପି, ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ସେ IVF ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଦାତାଙ୍କ ଡିମ୍ବାଣୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶୁକ୍ରାଣୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ସେ କୌଣସି ଜଟିଳତା ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରଠାରୁ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳନପୋଷଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି।