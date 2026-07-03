ଇଥାନଲ୍ ମିଶା ପେଟ୍ରୋଲରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ୍, ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଥାନଲ୍ ମିଶା ପେଟ୍ରୋଲରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ୍
Ethanol Blending: ପେଟ୍ରୋଲରେ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସିଂ କାର୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଇଥାନଲ୍ର ସଫଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଗାଡ଼ିର ଗତି ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅଧିକ ଭଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି । ସରକାରଙ୍କ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ନୀତି ଦେଶର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା, ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
ରେସିଂ କାର୍ରେ ଇଥାନଲ୍ ସଫଳ
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରେସିଂ କାର୍ରେ ଇଥାନଲ୍ର ବ୍ୟବହାର ବେଶ୍ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେଉଛି । ଏହା ଇଞ୍ଜିନ୍ର କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ସହ ହାଇ-ପରଫରମାନ୍ସରେ ସହାୟକ ହେଉଛି । କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ୍ରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ । ବଜାରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଏବଂ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ଚାଳିତ ଯାନ, ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ।
E20 ରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା
ଭାରତ E20 (୨୦% ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ) ରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ ଶେଷ କରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ E10 ଏବଂ E15 ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରାଜିଲ୍ରେ E27 କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । କାନାଡା, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜାପାନ ଏବଂ କେତେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ନୀତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି । ଭାରତର E20 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ର ଏକ ଅଂଶ ।
ଇଥାନଲ୍ କାହିଁକି ଭଲ?
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇଥାନଲ୍ର ଅକ୍ଟେନ୍ ରେଟିଂ ପ୍ରାୟ 108 RON ହୋଇଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ହାଇ-ପରଫରମାନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଶବ୍ଦ କମିଥାଏ, ଶକ୍ତି ବଢ଼େ ଏବଂ ଭଲ କୁଲିଂ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।
ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଓ ଏହାର ଫାଇଦା
ବିଗତ କେଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାରେ ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ୨୦୧୩-୧୪ ରେ ବାର୍ଷିକ ୩୮ କୋଟି ଲିଟର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ୨୦,୦୦୦ କୋଟି ଲିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ୧.୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଛୁଇଁଛି ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୧.୯୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଛି । ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ୧.୬୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପରିଶୋଧ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୯୩୦ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବୋଝ
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦରରେ ବଡ଼ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଛି । ଲାଗୁ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ କମ୍ ଦରରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ଏଲପିଜି ବିକ୍ରି କରିବା ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଜୁନ୍ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୭୪,୭୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି । ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ତ୍ରୈମାସିକରେ ମୋଟ ଅଣ୍ଡର-ରିକଭରି ୧.୮୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ତେଲ ଦର କମିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେଠାରୁ କିଛି କହିବା ସୂଚନା ଦେବା ଆଗୁଆ ହେବ । ଯଦି ଆଗାମୀ ୨ ରୁ ୩ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର କମ୍ ରହେ, ତେବେ ସରକାର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଉପରେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ।