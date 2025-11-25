(Video)୧୦,୦୦୦ବର୍ଷ ପରେ ଫାଟିଲା ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ, ୧୩୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଭାରତକୁ ମାଡି ଆସୁଛି ପାଉଁଶ, ଆର୍ଲଟ ଜାରି ବିମାନଉଡାଣ ବାତିଲ

୧୦,୦୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ଉଦଗୀରଣ ହୋଇଥିବା ଇଥିଓପିଆ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ହାଇଲେ ଗୁବ୍ବିରୁ ପାଉଁଶ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ୧୦,୦୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ଉଦଗୀରଣ ହୋଇଥିବା ଇଥିଓପିଆ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ହାଇଲେ ଗୁବ୍ବିରୁ ପାଉଁଶ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପାଉଁଶ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରୁ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଗୁଜୁରାଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ସେଠାରୁ ପାଉଁଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ତିନୋଟି ପାହାଡିଆ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉଁଶ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇପାରେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି।

ଡିଜିସିଏ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେ ପାଉଁଶ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ।

ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପାଉଁଶ ଉଡ଼ୁଥିବା ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଡ଼ାଣ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ସମସ୍ତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପାଉଁଶ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏହା ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ବିମାନକୁ ଡିଅରବିଟ୍ କରିବା ଉଚିତ।

ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ହେଲେ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଚାହିଁଲେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପାଉଁଶ ପଥରେ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିବା ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରିପାରିବେ।

ପାଉଁଶ ମେଘ ଯୋଗୁଁ, KLM ରୟାଲ ଡଚ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଆମଷ୍ଟରଡାମରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଏହାର ବିମାନ KL 871 ଏବଂ ବିମାନ KL 872 ବାତିଲ କରିଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପାଉଁଶ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ, ତେବେ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଦୟାକରି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।

ପାଉଁଶ ମେଘର ବେଗ ଥିଲା ୧୩୦ କିଲୋମିଟର: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ପାଉଁଶ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପାଉଁଶ ମେଘ ଲାଲ ସାଗର ପାର ହୋଇ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୧୩୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଭାରତ ଆଡକୁ ଗତି କରିଥିଲା।

ପାଉଁଶ ମେଘ ୧୫,୦୦୦ ରୁ ୪୫,୦୦୦ ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ପାଉଁଶ ସହିତ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, କାଚ ଏବଂ ପଥର ଖଣ୍ଡ ରହିଛି। ପାଉଁଶ ଯୋଗୁଁ ଆକାଶ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଏବଂ କୁହୁଡ଼ିଯୁକ୍ତ ଦେଖାଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି ଉଡ଼ନ୍ତା ବସ୍ତୁ ଦେଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ।

ହଲି ଗୁବି ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ : ଇଥିଓପିଆର ହାଇଲେ ଗୁବ୍ବି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨୩ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରବିବାର ସକାଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୯ ମାଇଲ ଉଚ୍ଚ ପାଉଁଶ ବାହାର କରିଥିଲା। ଏହି ଲୋହିତ ସାଗର ପାର ହୋଇ ୟେମେନ, ଓମାନ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଆଫଡେରା ଗ୍ରାମ ଧ୍ବଂସପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପାଉଁଶର ଏକ ଘନ ସ୍ତର ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଇଥିଓପିଆର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଆଫାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆଡିସ୍ ​​ଆବାବାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ। ଏହି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଇରିଟ୍ରିଆନ୍ ସୀମା ନିକଟରେ ଡାନାକିଲ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ତିନୋଟି ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଧକ୍କା ଖାଇଥାଏ।

