ନିଶା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏଠି ଲୋକ ପହଁରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବିୟର, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛି ଏହି ଅଜବ ପରମ୍ପରା
ଫେଣଯୁକ୍ତ ଥଣ୍ଡା ବିୟରରେ ଗାଧୋଇବା ଲୋକଙ୍କ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ । ବିୟର ପିଇବା ବଦଳରେ ଲୋକ ଏଠାରେ ଗାଧାନ୍ତି ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ସହିତ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଚଳିତ ଧାରା ରହିଛି , କିନ୍ତୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ବଦଳରେ ବିୟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଥାକୁ ଚିକିତ୍ସା ଭାବରେ କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ବିଷୟରେ…
ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଧାରା ୟୁରୋପରେ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଦେଶରେ ବିୟର ସ୍ପା ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଫେଣଯୁକ୍ତ ବିୟର ଭର୍ତ୍ତି ଟବରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆରାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଏଠାରେ ବିୟର କେବଳ ପିଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ୟୁରୋପରେ ଅନେକ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ବିୟରରେ ଥିବା ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ହପ୍ସ ଚର୍ମକୁ ସଫା କରିବାରେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସତେଜ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ବିୟର ସ୍ପା ଚଲାଉଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ବିୟର ସହିତ ଗାଧୋଇବା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଲାଭ ଦିଏ, ଯେପରିକି ବିୟରରେ ଥିବା ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଚର୍ମକୁ ମସୃଣ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଏ।
ବିୟର ସ୍ପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି। ବିୟର ସ୍ନାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଲୋକପ୍ରିୟ।
ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ଟବ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଫେଣିଆ ବିୟରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେଥିରେ ଆରାମ କରନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ସ୍ପାରେ ଆପଣ ଗାଧୋଇବା ସହିତ ବିୟର ପିଇବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି।
ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବିୟର ସ୍ନାନ ଚମତ୍କାର ଫଳାଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ ଆରାମ ଦିଏ। ଏହା ସହିତ, ଏହାର କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ।