ଓଡେସା ବନ୍ଦରରୁ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ରୁଷର ମିସାଇଲ ମାଡ଼!

ଓଡେସା ବନ୍ଦରରୁ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ରୁଷର ମିସାଇଲ ମାଡ଼!
ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୬ ଜଣ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ଭିତରେ ୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ରହିଛନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷର ମିସାଇଲ ମାଡ଼ରେ ୪ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି! ଆହୁରି ଅନେକ ନିଖୋଜ ଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ୟୁକ୍ରେନର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଓଡେସା ବନ୍ଦରରୁ ଶସ୍ୟ ବୋଝେଇ କରି ଯାଉଥିବା ବିଦେଶୀ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ‘ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲିଓ’ ଉପରେ ରୁଷ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୪ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଜାହାଜଟି ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି।
ଫ୍ରାନ୍ସ-୨୪ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୬ ଜଣ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ଭିତରେ ୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ରହିଛନ୍ତି। ୪ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ଓ ସନ୍ଧାନ କାର୍ୟ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ।
ଜାହାଜରେ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ: ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜାହାଜରେ ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସର୍ବାଧିକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ୟୁକ୍ରେନର ବିଦେଶମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଦ୍ରି ସିବିହାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ୧୮ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଦଳରେ ଭାରତୀୟ, ସିରିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ନାଗରିକ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଜଣେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ସରକାର ଜାହାଜରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଥିବା କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
ଶସ୍ୟ ବୋଝେଇ ଯାଉଥିଲା ଜାହାଜ: ୟୁକ୍ରେନର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲିଓ କୌଣସି ସାମରିକ ଜାହାଜ ନଥିଲା। ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ଓଡେସା ବନ୍ଦରରୁ ଶସ୍ୟ ବୋଝେଇ କରି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଜାହାଜ ଓ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନିନ୍ଦା କରିିଛି।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରୁଷ ବିରୋଧରେ ଓଡେସା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଣ୍ଟିଗୁଆ ଓ ବାରବୁଡାର ପତାକା ଥିବା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ନିକଟରେ ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷର ତୈଳ ଡିପୋ, ସାମରିକ ଘାଟି ଏବଂ ନୌସେନା ଘାଟି ଉପରେ ଅନେକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହା ପରେ କଳା ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଯାଇଛି।
ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଷ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣର ଅଂଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିନାହିଁ। ସେହିପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିବା ତରବରିଆ ହେବ।