ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବ ୟୁରୋପ, ୧୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ୨୦ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ପାର୍ କରିବ!
ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ୟୁରୋପ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା, ଚୀନ୍ ଏବଂ ୟୁଏଇ ହେଉଛି ଏପରି କିଛି ଦେଶ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ କରେ। ଆମେରିକା ସହିତ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ବଳକା ଅଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଭଳି ଦେଶରୁ ଭାରତର ଆମଦାନି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମଦାନି ପରି ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ୟୁରୋପ ଭାରତ ପାଇଁ ଆମେରିକା, ଚୀନ୍ ଏବଂ ୟୁଏଇ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ହୁଏତ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ।
ଏହାର ଏକ କାରଣ ଅଛି। ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ EFTA ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି, ଯାହା ୧୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ ଏବଂ ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ଭାରତକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଚୀନ୍ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟରୁ ଭାରତ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। EFTA କେବଳ ଭାରତର ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ଦେଢ଼ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ୪ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ୨୦ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।