୭ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କମ! କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ଶସ୍ତା, ତଥାପି ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ
ଆଜି କଞ୍ଚା ତେଲ (କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍) ଦରରେ ୫%ର ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଇନ୍ଧନ ଦର ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାରଣ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଲାଭର ହିସାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନାହିଁ।
Oil Prices Dip : ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଗତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାଫଳରେ ବଜାର ଆଶା କରୁଛି ଯେ, ଗତ ୩ ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ‘ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହର୍ମୁଜ୍’ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ କଞ୍ଚା ତେଲର ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ।
ଏହି ଖବର ପରେ ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ତେଲ ଦରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ୫.୪% ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୯୭.୯୭ ଡଲାରକୁ ଖସି ଆସିଛି, ସେହିପରି ୱେଷ୍ଟ ଟେକ୍ସାସ୍ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ (WTI) ୯୨ ଡଲାରରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କାରବାର କରୁଛି।
କଞ୍ଚା ତେଲ ଦରରେ ଏହି ହ୍ରାସ ଭାରତ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର, ଯେଉଁ ଦେଶ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାର ୮୫%ରୁ ଅଧିକ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦର କମୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗତ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ପ୍ରାୟ ୭.୫୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର କମିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଧାରଣା ମନକୁ ଆସୁଛି, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
ପେଟ୍ରୋଲ–ଡିଜେଲ ଦର କାହିଁକି ବଢ଼ିବ?
ଆର୍ଥିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ କୋଟାକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ (Kotak Securities) ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲର ବଢ଼ୁଥିବା ଦର ମଧ୍ୟରେ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ହିସାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ବସୁନାହିଁ। ଫେବୃଆରୀ ୨୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କଞ୍ଚା ତେଲ ଦରକୁ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୭୦ ଡଲାରରୁ ୧୧୪ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୂରା ୭୬ ଦିନ ଧରି ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିନଥିଲେ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଆମଦାନୀର ବୋଝକୁ ନିଜେ ସହିଥିଲେ।
ଲାଇଭ୍ ମିଣ୍ଟର ଆର୍ଥିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ କଞ୍ଚା ତେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ୩୯%ର ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେହି ଅନୁପାତରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ମାତ୍ର ୩-୭% ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଦରକୁ ଆହୁରି ୧୧-୧୪ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଦର ବଢ଼ିବାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ
ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି, ଯଦିଓ ଆଜି କଞ୍ଚା ତେଲର ଦର ଖସି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୯୮ ଡଲାର ସ୍ତରକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ‘ହର୍ମୁଜ୍’ ଉପରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୁଏ, ତଥାପି ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ।
ଏହାଛଡ଼ା, ଏହି ଭୌଗୋଳିକ-ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଉତ୍ତର ୟୁରୋପରୁ ଆସୁଥିବା ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକର ସାମୁଦ୍ରିକ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହାର ଭରଣା ଶେଷରେ ଖୁଚୁରା ଦର ବଢ଼ାଇ ହିଁ କରାଯିବ।
ଏବେ ବି କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ
ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ୪ ଥର ବଢ଼ାଇବା ପରେ ବି ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୩ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ଦୈନିକ ଭିତ୍ତିରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣର କ୍ଷତି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦର ବଢ଼ାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ।