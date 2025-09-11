ହଜାରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବି ପାରିବେନି ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟରକୁ, 29 ଗଗନଚୁମ୍ୱୀ ଛକା ସହ କଲେ ଏତେ ଅଧିକ ରନ୍….
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ତାଙ୍କ ଝଡ଼ମୟ ସ୍ୱଭାବର ଟ୍ରେଲର ଦେଖାଇଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ, ଏବେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏ ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରି ବିପଦଜନକ କିମ୍ବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଆମେ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯିଏ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ତାଙ୍କ ଝଡ଼ମୟ ସ୍ୱଭାବର ଟ୍ରେଲର ଦେଖାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଟି-୨୦ରେ ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ରେକର୍ଡକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ସେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦଜନକ।
ବ୍ରେଭିସ୍ ଟି-୨୦ରେ ୨୯ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ୨୩୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ୧୦ଟି ବଲ୍ରେ ମାତ୍ର ୩ଟି ଛକା ସହିତ ୨୩ ରନ୍ କରିଥିବା ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ମୋଟ ୨୯ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାରିଥିବା ଛକା ସଂଖ୍ୟା ଚୌକା ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ କେବଳ ୧୯ଟି ଚୌକା ମାରିଛନ୍ତି।
ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ଟି-୨୦ରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନମ୍ବର ୧
ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୧୧ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ ଇନିଂସରେ ୧୭୬ ବଲ୍ ରେ ୩୪୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୯୩.୭୫, ଯାହା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ। ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୯୩.୪୯, ଯାହା ସେ ୧୮ ମ୍ୟାଚ୍ ର ୧୭ ଇନିଂସରେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି-୨୦ରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନମ୍ବର ୧ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ନୂତନ ନମ୍ବର ୧ ହୋଇଛନ୍ତି।
ହାରାହାରିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପଛରେ
ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ କେବଳ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ହାରାହାରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଟି-୨୦ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ହାର ୩୩.୨୩ ଥିବା ବେଳେ, ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ୩୭.୮୮ ହାରରେ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୭ ଇନିଂସରେ ୫୬୫ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।