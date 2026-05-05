ଜିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିନିଷ ବିନା ବିଧାୟକ କୁହାଯାନ୍ତି ନାହିଁ ନେତା, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେକୌଣସି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତୁରନ୍ତ ବିଧାୟକ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ବିଜୟ ଘୋଷଣା ପରେ ବି ଏହି ଜିନିଷ ବିନା ଜଣଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ।
Election Result 2026 : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ଦେଶର ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନୀ ଫଳାଫଳରେ ଏଥର ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଓଲଟପାଲଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବଙ୍ଗଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଶକ୍ତ ଦୁର୍ଗକୁ ଭାଜପା, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହଲାଇ ଦେଇଛି। ଆସାମ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଜନତାଙ୍କ ଭୋଟ ପାଇ ଏବଂ ଭୋଟ୍ ଗଣତିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନେତା ସେତେବେଳ ଯାଏଁ ପ୍ରକୃତ ବିଧାୟକ କୁହାଯାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଏକ ବିଶେଷ କାଗଜ ଆସିନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ବୁଝିବା।
ସେହି ବିଶେଷ କାଗଜଟି କ’ଣ?
ସେହି କାଗଜଟି ହେଉଛି ‘ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର’ (Certificate of Election – Form 21C)। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ:
ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା: ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ରିଟର୍ନିଂ ଅଫିସର (RO) ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଆପଣ ସେହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ: ବିଧାନସଭାରେ ଶପଥ ନେବା ସମୟରେ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖାଇବା ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ବିନା ଜଣେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଦନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ଗେଜେଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି: ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ସରକାରୀ ଗେଜେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଏଥର ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ସିଧାସଳଖ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳର ଧାରାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଭାଜପା ନିଜର ସରକାର ଗଢ଼ିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ସେହିପରି ଆସାମ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ମଧ୍ୟ ଭାଜପାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ମିଳିସାରିଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଭିନେତାରୁ ନେତା ହୋଇଥିବା ବିଜୟଙ୍କ ‘ଟିଭିକେ’ (TVK) ପାର୍ଟି ଶହେରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ କେରଳରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ବହୁମତ ମିଳୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ବିଧାୟକ ହେବାର ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ’ଣ?
ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କାହିଁକି ଜରୁରୀ?
ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହେଉଛି ସେହି ଆଇନଗତ ଦସ୍ତାବିଜ ଯାହା ରିଟର୍ନିଂ ଅଫିସର (RO) ସିଧାସଳଖ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତି। ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ରିଟର୍ନିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସହିତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ମୋହର ଥାଏ। ଏଥିରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ମୋଟ ଭୋଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଧାନସଭା ଆସନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଜେ ଯାଇ ନିଜ ହାତରେ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବା ପରେ ହିଁ ଜଣେ ନେତା ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଶପଥ ନେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି।
ଫଳାଫଳ ଉପରେ ବିବାଦ ଏବଂ କୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ
ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ସମୟରେ କୌଣସି ଆସନର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯଦି ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଗଣତି କିମ୍ବା ଭୋଟ ମିଳାମିଶାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିବା ପରି ମନେହୁଏ, ତେବେ ସେ ଫଳାଫଳ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଉପରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ନେତାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ହେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଆଇନଗତ ଭାବେ ବିଧାୟକ ହେବାର ଯାତ୍ରା
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ରିଟର୍ନିଂ ଅଫିସରଙ୍କଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ବିଧାୟକର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହୁଏ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଡକାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଟେମ ସ୍ପିକର ନୂଆ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାନ୍ତି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ଭୋଟ ଦେବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ମିଳିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।