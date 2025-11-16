ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠି ମଣିଷଙ୍କ ପରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବି ହୁଏ ପାସପୋର୍ଟ, ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ ହୁଏ ଟିକେଟ୍

ଏଠାରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାସପୋର୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ବିମାନ ବୁକ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଟିକେଟ୍ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଥରେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ… ବିମାନବନ୍ଦର ଚେକ୍-ଇନ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଏକ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା’ପରେ ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ପାସପୋର୍ଟ ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଣିଷ ପାସପୋର୍ଟ ନୁହେଁ… ଏହା ଏକ ପକ୍ଷୀର।

ଏହା ଅଜବ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗୁଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଏହା UAEରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା। ଏଠାରେ, ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାସପୋର୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ବିମାନ ବୁକ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଟିକେଟ୍ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପଛରେ କ’ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି? ଏହି କାହାଣୀ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିବ।

ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାସପୋର୍ଟକୁ ମାନବ ପରିଚୟର ଏକ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ UAEରେ ଏହି ଧାରଣା ଭିନ୍ନ। ଏଠାରେ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାସପୋର୍ଟ ବହନ କରନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ବାଜ ପକ୍ଷୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଅଂଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି।

ଏମାନେ ସେହି ଚିଲ ଯେଉଁମାନେ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜକୀୟତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାର କଥା ଆସେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଣିଷ ପରି ସମାନ ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ।

ୟୁଏଇରେ, ବାଜ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ କେବଳ ଏକ ହବି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପରମ୍ପରା। ଅନେକ ଶେଖଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବାଜ ପକ୍ଷୀ ବୋହି ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ତାଲିମ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ।

ଏବେ, ଏତେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଯାତ୍ରା ସାଧାରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଫାଲକନ୍ ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହା ବିନା ସେମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଏହି ପାସପୋର୍ଟଟି ଏକ ସାଧାରଣ ପାସପୋର୍ଟ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିରେ ବାଜପକ୍ଷୀର ନାମ, ବୟସ, ପ୍ରଜାତି, ମାଲିକଙ୍କ ବିବରଣୀ ଏବଂ ପରିଚୟ ଆଦି ରହିଛି।

ଏହା ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୈଧ। ହେଲେ, ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଜପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ପାସପୋର୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାସପୋର୍ଟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ବୈଧ।

ଏହି ପାସପୋର୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪,୫୦୦ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଆରବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଟଙ୍କା। ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିମାନରେ ଏହି ଚିଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ସିଟ୍ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥାଏ।

ଏହି ପାସପୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱର କେବଳ କିଛି ବଛା ବଛା ଦେଶରେ ବୈଧ, ଏବଂ ବାଜ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଭାରତରେ ପାଳିତ ପଶୁ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନିୟମ ଥିବା ବେଳେ, UAEରେ ଚିଲ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ, ସୁରକ୍ଷା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ।

