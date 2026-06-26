ମନସୁନରେ ଭୁଲ୍ରେ ବି ନିଜ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ, ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ
ବର୍ଷା ଋତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆଦ୍ରତା ବଢ଼ିବା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଭାଇରସ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ।
Kids Diet in Monsoon: ଭୁଲ୍ରେ ବି ନିଜ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ, ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ
ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଋତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆଦ୍ରତା ବଢ଼ିବା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଭାଇରସ୍ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯତ୍ନ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ କଥା ପ୍ରତି ପିତାମାତା ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଯେ ବର୍ଷା ଦିନେ ନିଜ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ୍ରେ ବି କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଦେବାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ
ବର୍ଷା ଋତୁରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମିଳୁଥିବା ଚାଟ୍, ଗୁଲ୍ଗୁପା, ପକୋଡ଼ି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଫୁଡ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପାଣି ଏବଂ ତେଲ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପେଟ ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହି ଋତୁରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଘରର ସେହିଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାଜା ଏବଂ ସଫା ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଦେବା ଉଚିତ।
କଟା ଫଳ ଏବଂ ବାସି ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ
ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିବା କଟା ଫଳ ବର୍ଷା ଦିନେ ଶୀଘ୍ର ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ଧୂଳି, ମଇଳା ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସହଜରେ ଜମିଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ବାସି ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଫଙ୍ଗସ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ତାଜା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ତାଜା ଫଳ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ।
କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଏବଂ ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷା ଦିନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଳା ସଂକ୍ରମଣ, ସର୍ଦ୍ଦି-କାଶ ଏବଂ ହଜମ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଏହା ବଦଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଭଳି ଜିନିଷ ପିଆଇବା ଉଚିତ।
ଅଧିକ ଛଣାଛଣି ଏବଂ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆନ୍ତୁ ନାହିଁ
ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ତେଲ-ଛଣା, ମସଲାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଗରିଷ୍ଠ (ଭାରୀ) ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପେଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟି ଏବଂ ବଦହଜମି ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ପତ୍ର ଜାତୀୟ ପରିବା ମଧ୍ୟ ଭାବିଚିନ୍ତି ଖୁଆନ୍ତୁ
ଏହି ଋତୁରେ ପତ୍ର ଜାତୀୟ ପରିବାରେ ମାଟି ଏବଂ ଜୀବାଣୁଙ୍କ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲଭାବେ ସଫା ନକରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ପାଳଙ୍ଗ ଏବଂ ମେଥି ଭଳି ଶାଗ ବା ପରିବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।
Disclaimer : ଏହି ସୂଚନା ଗବେଷଣାମୂଳକ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ନୂତନ ଅଭ୍ୟାସ ବା ବ୍ୟାୟାମ ଆପଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।