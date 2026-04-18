ଜାପାନ ତିଆରି କଲା ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ‘ହ୍ୟୁମାନ ୱାଶିଂ ମେସିନ’, ମାତ୍ର ୧୫ ମିନିଟରେ ଚକାଚକ୍!

ଗାଧୋଇବା ଶୈଳୀରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମନକୁ ବି ଶାନ୍ତି ଦେବ ଏହି ହାଇଟେକ୍ ମେସିନ୍।

By Priyanka Das

Japan’s Human Washing Machine : ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁଥିବା ଜିନିଷ ସତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କପଡ଼ା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ୱାଶିଂ ମେସିନ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କିନ୍ତୁ କଣ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ବି ମେସିନ ଭିତରେ ସଫା ହୋଇପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଜାପାନର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛି।

କଣ ଏହି ‘ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍’?

ଜାପାନର ଓସାକା ଭିତ୍ତିକ କମ୍ପାନୀ ‘ସାଇନ୍ସ କୋ. ଲିମିଟେଡ୍’ (Science Co. Ltd) ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରିଛି, ଯାହାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ‘ମିରାଇ ନିଙ୍ଗେନ ସେଣ୍ଟାକୁକି’। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଏକ ଆରାମଦାୟକ କ୍ୟାପସୁଲ ପରି। ଏହି ମେସିନ ଭିତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିବା ପରେ, ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ମାଇକ୍ରୋ-ବବଲ୍ସ  ଏବଂ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ୱାଟର ଜେଟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିନା କୌଣସି ପରିଶ୍ରମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା କରିଦେବ।

ମାତ୍ର ୧୫ ମିନିଟରେ ପୂରା କାମ ଶେଷ

ଏହି ମେସିନରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ୧୫ ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗେ। ଏହା କେବଳ ଶରୀରର ମଇଳା ସଫା କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରାୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୁଖାଇ ବି ଦିଏ। ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କୁ ତଉଲିଆରେ ପୋଛି ହେବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

ମନର ବି ହେବ ସଫେଇ:

ଏହି ମେସିନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ମେସିନ ଭିତରେ ସେନ୍ସର ଲାଗିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାକୁ ମାପିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଏହା ମେସିନ୍ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ଚଲାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୂରା ରିଲାକ୍ସ ଅନୁଭବ କରିବେ। କମ୍ପାନୀର କହିବା କଥା ହେଉଛି-ଏହା କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।

ଦାମ୍ ଶୁଣିଲେ ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଯିବ

ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୦ ନିୟୁତ ଜାପାନିଜ୍ ୟେନ୍ (ପ୍ରାୟ ୩.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା)। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବୟସ୍କ ବା ଚାଲିପାରୁନଥିବା ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଗାଧୋଇ ପାରିବେ।

ଜାପାନର ଏହି ଉଦ୍ଭାବନ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୁଏତ ସାଧାରଣ ଘରମାନଙ୍କରେ ବି ଏଭଳି ୱାଶିଂ ମେସିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ!

 

