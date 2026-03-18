ପୁରା ଦୁନିଆରୁ ତେଲ ସରିଗଲେ ବି ଏହି ଦେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି କୌଣସି ପ୍ରଭାବ, ଇନ୍ଧନ ବିନା ମଧ୍ୟ ହେବନି ଅସୁବିଧା

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ଭାରତ – ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅଛି ଯାହା ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଅଭାବର ଝଟକା ଅନୁଭବ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବୋହୁତ କମ୍। ସେହି ଦେଶ ହେଉଛି ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତି-ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ।

ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ଦେଶ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହାର ମୋଟ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ ୮୫% ରୁ ୯୦% ଅଣ-ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରେ। ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ଅନନ୍ୟ ଭୌଗୋଳିକ ଗଠନ ଯୋଗୁଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଭୂତାପଜ ଏବଂ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଦେଶର ଶକ୍ତି ମଡେଲକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ମଡେଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ।

ଜିଓଥର୍ମାଲ୍ ଏନର୍ଜି:

ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସର୍ବାଧିକ ଅବଦାନକାରୀ। ଏହାର ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଭୂଭାଗ ଯୋଗୁଁ, ଦେଶ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଏବଂ ଘରକୁ ଉଷ୍ମ ରଖିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ତଳୁ ଉତ୍ତାପ ବ୍ୟବହାର କରେ।

ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରାୟ ୬୫% ଶକ୍ତି ଭୂତାପଜ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘରକୁ ଗରମ କରିବା, ପାଣି ଯୋଗାଣ କରିବା କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ତେଲ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।

ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ:

ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହାର ୨୦% ରୁ ୨୫% ଶକ୍ତି ଜଳବିଦ୍ୟୁତରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ହିମବାହରୁ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଏବଂ ଜଳପ୍ରପାତ ବିଦ୍ୟୁତର ଏକ ନିରନ୍ତର ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଉତ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି:

ପ୍ରକୃତିରେ ଏହି ଶକ୍ତି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବହୁତ ଶସ୍ତା। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ କମ୍ ଯେ ବିଶ୍ୱ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ନଗଣ୍ୟ ମନେହୁଏ। ଏହା କେବଳ ସାଧାରଣ ପରିବାରକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ ବରଂ ଦେଶକୁ ଶକ୍ତି-ସଘନ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରେ।

ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତେଲ ଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପଦକ୍ଷେପ:

ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ପରିବହନ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଚାଳିତ ଯାନବାହନ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି।

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କାର, ମାଛ ଧରିବା ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଜାହାଜର କିଛି ଅଂଶକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।

ଯଦିଓ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ନୁହେଁ। ନରୱେ, ସ୍ୱିଡେନ, ପାରାଗୁଏ ଏବଂ କୋଷ୍ଟାରିକା ପରି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନବୀକରଣୀୟ ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

1 of 29,489