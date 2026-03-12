ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେ ଲମ୍ୱା ଚାଲିଲେ ବି ଏହି ଦେଶରେ ସରିବନି ପେଟ୍ରୋଲ! ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଏତେ ବଡ଼ ଭଣ୍ଡାର
ଏହି ଦେଶରେ ରହିଛି ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ବଡ଼ ଭଣ୍ଡାର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତେଜନା ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂଘର୍ଷ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି ଯେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଶକ୍ତି ବଜାର ଉପରେ ପଡୁଛି।
ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଜାହାଜ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା।
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ବହୁ ପରିମାଣର ତୈଳ ପହଞ୍ଚେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପରଠାରୁ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି।
ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ, ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୧୦୦ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି।
ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଏଲପିଜି ଅଭାବର ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ଯଦି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହେ, ତେବେ କ’ଣ ବିଶ୍ୱରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ?
ବିଶ୍ୱ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ:
ପ୍ରକୃତରେ, ଆଜିର ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏହା ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯାହାକୁ ରଣନୀତିକ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।
‘ବ୍ଲାକ୍ ଗୋଲ୍ଡ’ ର ଧନ ମାଟି ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି:
କୌଣସି ଦେଶ ରାତାରାତି ହଠାତ୍ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଅଭାବ ସିଧାସଳଖ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ଏହି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଅନେକ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମହଜୁଦ କରନ୍ତି।
ଏହି ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିର୍ମିତ, ବଡ଼ ଭୂତଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ, ସେତେବେଳେ ଦେଶକୁ ସୁଗମ ଭାବରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ତେଲ ବାହାର କରାଯାଏ।
ଏହି ମହାନ ତୈଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ହେଉଛି ‘ରାଜା’:
ଜରୁରୀକାଳୀନ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି। ଆମେରିକା ସରକାର ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲର ଏକ ବିଶାଳ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସରକାରୀ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣରେ ଏକ ବଡ଼ ବାଧା ଉପୁଜେ, ଆମେରିକା ଏହି ଭୂତଳ ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟବହାର କରେ।
ଏସିଆରେ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଚୀନ୍ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ରୁ ୫୦୦ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଜାପାନ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ସଂରକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୪୪୦ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି।
ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଯାହା ହେତୁ ସେମାନେ ଏହି ଅଟଳ ସୁରକ୍ଷା ନେଟୱାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତି କ’ଣ:
ଆଜି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଆମର ତୈଳ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା ନୁହେଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏହାର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୫.୩୩ ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରଣନୈତିକ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି। ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାୟ ୭୦ ଦିନ ପାଇଁ ଦେଶର ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ।
କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶର ପରିବହନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଯେପରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଶୋଧିତ ତୈଳକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂତଳ ବଙ୍କରରେ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ।
ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି:
କେବଳ ଏସିଆ ଏବଂ ଆମେରିକା ନୁହେଁ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପର ଅନେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ୨୦୦ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ରହିଛି।
ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଜର୍ମାନୀର ୧୭୦ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ, ଫ୍ରାନ୍ସର ୧୨୦ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଏବଂ ଇଟାଲୀର ୭୬ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବ୍ରିଟେନ ୬୦ ରୁ ୭୦ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସଂରକ୍ଷଣ ବଜାୟ ରଖିଛି, ଏବଂ ସ୍ପେନ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ୩୦ ରୁ ୫୦ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ମଧ୍ୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସଂରକ୍ଷଣ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।