ଏସିଆ କପ ଜିତିଲେ ବି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇବନି ଏତେ ଟଙ୍କା, ଯେତେ କୋଟିର ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ, କେମିତି…

ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିବ ନାହିଁ।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର:  ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଦୁବାଇ ପହଞ୍ଚିଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ ଏବଂ କେଶ ପାଇଁ ଖବରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଘଣ୍ଟା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଯାହାକୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ।

ସେ ରିଚାର୍ଡ ମିଲ୍ RM27-04 ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିବ ନାହିଁ।

୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ କେଶକୁ ଏକ ନୂତନ ଶୈଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେଶ ରଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୁବାଇର ICC ଏକାଡେମୀରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଶଂସକ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ଏହା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଭ୍ୟାସର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଲେ, “ବ୍ୟବସାୟକୁ ଫେରିଯାଅ”। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ୫୦ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ୫୦ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି
ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ରିଚାର୍ଡ ମିଲ୍ RM27-04। ଏହା ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ରାଫେଲ୍ ନାଡାଲଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେବଳ 50 ଟି ଏପରି ଘଣ୍ଟା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଣ୍ଟାର ଓଜନ ମାତ୍ର 30 ଗ୍ରାମ, ଏହା 12,000 G ରୁ ଅଧିକ ଚାପ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଣ୍ଟାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା।

ଏସିଆ କପ୍ 2025 ବିଜେତା ପୁରସ୍କାର ରାଶି କେତେ?

କ୍ରିକେଟ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ରୁ ଏହାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ UAE ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ।

ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଓମାନ ସହିତ ଖେଳିବ। ଗ୍ରୁପ୍ B ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ହଂକଂ ଅଛନ୍ତି। ଏଥର ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବିଜୟୀ ଦଳ ଏଥର 3 ଲକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପାଇବ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 2.6 କୋଟି ଟଙ୍କା।

