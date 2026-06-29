ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କର କଟିପାରେ ଚାଲାଣ, ହେଲେ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ୯୯% ଲୋକ
ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି କଟେ ଚାଲାଣ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଚାରିଚକିଆ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।
ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଏକ ବୈଧ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମୂଳ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ପାଖରେ ରଖି ବୁଲିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜୋରିମାନାରୁ ରକ୍ଷା କରେ।
ହେଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ ଧାରଣାରେ ପଡ଼ି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନୂତନ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଅନେକ କଠୋର ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି; ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ହେତୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଯଦିଓ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମର ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିବରଣୀ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ।
ଲାଇସେନ୍ସର କାଟାଗୋରୀ ଜରୁରୀ:
ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ କେବଳ ଲାଇସେନ୍ସ ରଖିବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯେକୌଣସି ଯାନବାହନ ଚଲାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ଧରାପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ସେହିପରି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନବାହାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତର ଆଇନଗତ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଜରିମାନା ଲଗାଇପାରେ।
ଡାକ୍ତରୀ ଫିଟନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ:
ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସରେ ‘ସର୍ତ୍ତମୂଳକ’ ଚିହ୍ନ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ସମୟରେ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବିବରଣୀ ଲାଇସେନ୍ସରେ ହିଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଚଷମା କିମ୍ବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲେନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଷମା ବିନା ଗାଡି ଚଲାଉଥିବା ସମୟରେ ଧରିଦିଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଅବୈଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଚାଲାଣ ଜାରି କରିପାରନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅଯୋଗ୍ୟ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାଡି ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭାରୀ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଏବେଠାରୁ ଏହି ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ।