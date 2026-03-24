ନା ଗୁଗୁଲ୍, ନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ! ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା, ତଥାପି କିପରି ହୁଏ କାମ

ଜାଣନ୍ତୁ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ରେ ଏଠିକାର କାମ କିପରି ହୁଏ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ଯୁଗରେ ଯେଉଁଠାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅନଲାଇନ୍ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ବିରଳ ବିଳାସ।

ଏହା କେଉଁ ଦେଶ: 

ଏକ ଛୋଟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇରିଟ୍ରିଆକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସଂଯୋଗୀକୃତ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଅତି କମ ଅଂଶ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରମୁଖ ସହର ବାହାରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସଂଯୋଗ ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ।

କଠୋର ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:

ଏହି ଦେଶରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ଅଧିକାଂଶ ନେଟୱାର୍କ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଏ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ।

ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ:

ଏଠାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧାର ଅଭାବର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ ବୈଷୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେବା ସୀମିତ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଭରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍।

ଯେଉଁଠାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଧୀର ଗତି ଏବଂ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ହେତୁ ଲୋକମାନେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି।

ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବା ବାହାରେ:

ଯଦିଓ କିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାଫେ ଅଛି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଠୋର ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆ ଏବଂ ଏଠାକାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି।

ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:

ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବଳ ପାଇପାରୁନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଧୀର।

ବିଶ୍ୱଠାରୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିବା ଏକ ଦେଶ:

ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏରିଟ୍ରିଆ ଏବେ ବି ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି। ଏହି ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିଭାଜନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ।

