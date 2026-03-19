ଭାରତର ଏହି ଜାଗାକୁ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେନି, ଏଠାରେ ପାଦ ରଖିବା ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା
ଭାରତର ଏହି ଜାଗା ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ଏପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଗମ୍ୟ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବେଶ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
କିନ୍ତୁ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ କେବଳ ନିଷେଧ ନୁହେଁ ବରଂ ଏପରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମଧ୍ୟ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ଦ୍ୱୀପ, ଯାହା ଏହାର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି।
ଉତ୍ତର ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରରୁ ପ୍ରାୟ ୩୬ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ପ୍ରାୟ ୬୦ ରୁ ୭୨ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ଦ୍ୱୀପ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୂର; କିନ୍ତୁ, ଏଠାକୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷେଧ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଦ୍ୱୀପକୁ ଏକ ଆଦିବାସୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ବାସ କରୁଥିବା ସେଣ୍ଟିନେଲିଜ୍ ଜନଜାତି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଦେଖାଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି।
ସରକାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜନଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଦ୍ୱୀପର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଆଇନ।
ଉତ୍ତର ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ଦ୍ୱୀପକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
୨୦୧୮ ମସିହାରେ, ଜନ୍ ଆଲେନ୍ ଚାଉ ନାମକ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ମିଶନାରୀ ସେଣ୍ଟିନେଲିଜ୍ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପରେ, ସରକାର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ଜନଜାତିକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, ଏବଂ ସେମାନେ ଶିକାର, ମାଛ ଧରିବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଧନୁ ଏବଂ ତୀର, ବର୍ଚ୍ଛା ସହିତ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଏବଂ ସେମାନେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ବିପଦ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି।