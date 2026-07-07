ଏହି ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ବି ସାହାସ କରନ୍ତିନି ଯମଦୂତ, ନେବାକୁ ଆସନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସେବକ!

ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ମିଳେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଜାଗା!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ଏହା ଏକ ଏମିତି ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅଠରଟି ମହାପୁରାଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିକଟତର ହୁଏ, ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମଙ୍କ ଦୂତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଏହି ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବର୍ଷାରେ ଏହି ଗଛ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଯାଇପାରେ କି…

PF ଉଠାଣ ନୂଆ ନିୟମ: ଆଡଭାନ୍ସ ଉଠାଣ ନିୟମ…

ଯମଦୂତମାନେ ପାପୀ ମଣିଷଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଯମଲୋକକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି; କିନ୍ତୁ, ଏହି ପୁରାଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମର ରୂପରେଖା ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତିନି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ ଯାହାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଯମଦୂତମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନେଇଯିବା ତ ଦୂରର କଥା। ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚାରକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।

ଜୀବନସାରା ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ:

ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପୁରା ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ନକରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି।

ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ, ଯମଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ; ବରଂ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରୁ ସିଧାସଳଖ ଆସି ଏକ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରଥରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି।

ଯେଉଁମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି:

ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଯମଦୂତମାନେ ସଂକୋଚ କରନ୍ତି।

ଯମଙ୍କ ଦୂତମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମର ଜୀବନଯାପନ କରିଛନ୍ତି; ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନେ ହିଁ ଦାନଶୀଳ ଲୋକଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସନ୍ତି।

ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାର ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି:

ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି, କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାର ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।

ଯମଙ୍କ ଦୂତମାନେ ଦୂରରୁ ଏପରି ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ​​ସିଧାସଳଖ ମୁକ୍ତି କିମ୍ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ବର୍ଷାରେ ଏହି ଗଛ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଯାଇପାରେ କି…

PF ଉଠାଣ ନୂଆ ନିୟମ: ଆଡଭାନ୍ସ ଉଠାଣ ନିୟମ…

ସୁନା ଏବଂ ଲୁହାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବାକୁ…

ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଫୋଲ୍ଡେବଲ ଫୋନ ପଛରେ ଏତେ…

1 of 10,181