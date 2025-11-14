H-Filesର ସବୁ ଦାବି ମିଛ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ‘ଭୋଟ୍ ଚୋରି’ ନାଟକର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ। ପଦାରେ ପଡିଲା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମିଛ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ଯୁବରାଜ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଚୋରିର ଆରୋପ ଲଗାଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି।
୨୦୨୪ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଶାଳ ‘ଭୋଟ୍ ଚୋରି’ ଅଭିଯୋଗ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରତିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପ୍ରକାଶର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧାରୀ ଏକ କଳ୍ପିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ହୋଇଗଲେ, ଯାହା ଉଭା ହୁଏ ତାହା ନିର୍ବାଚନୀ ହେରଫେରର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଭୁଲ ସୂଚନାର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଅଭିଯାନ।
ତାଙ୍କର ତଥାକଥିତ “H-Files” ରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୋଗ ଯାଞ୍ଚଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟର ଭାର ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ପ୍ରତାରଣା, ଚୟନମୂଳକ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୃତ ବିକୃତିର ଏକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସ୍ୱାକ୍ଷର ରଣନୀତି ପାଲଟିଛି।
ଏକାଧିକ ଭୋଟଦାନ ଉପରେ ମନଗଢ଼ା ଦାବି:
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ହରିୟାଣା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ୨୨୦ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ବଡ଼ ଧରଣର ନକଲ ଏବଂ ଜାଲିଆତିକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ “H-Files” ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଥିଲା ହରିୟାଣାର ମୁଲାନା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ “ବହୁ ଭୋଟିଂ” ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଦାବି।
ତାଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ, ଗାନ୍ଧୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଧାକୋଲା ଗାଁର ଏକ ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ୨୨୦ ସମାନ ପ୍ରବେଶ ଥିଲା, ଯାହା ବଡ଼ ଧରଣର ନକଲ ଏବଂ ଭୋଟ ଜାଲିଆତିକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି।
“ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆମକୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଏହି ମହିଳା, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଆମେ ଜାଣି ନାହୁଁ, ଯାହାଙ୍କ ବୟସ ଆମେ ଜାଣି ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ଦୁଇଟି ବୁଥରେ ୨୨୩ ଥର ଆସିଛନ୍ତି।
ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ସେ ଗୋଟିଏ ବୁଥରେ ୨୨୩ ଥର ଥିଲେ, ଏବଂ ତା’ପରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ବୁଥରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ,” ଗାନ୍ଧୀ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ଗର୍ଜ୍ଜନ କରିଥିଲେ।
ସେ ଧାକୋଲା ଗ୍ରାମର ବୁଥ୍ ନମ୍ବର ୬୩ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ୨୦୨୪ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ସେହି ବୁଥ୍ କୁ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର ୬୩ ଏବଂ ୬୪ ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
୨୦୧୯ ରେ, ବୁଥ୍ ୬୩ ଧାକୋଲାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲା ବେଳେ ୬୪ ରାମପୁରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ୨୦୨୪ ରେ, ରାମପୁରର ଭୋଟକୁ ବୁଥ୍ ୬୫ କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଧାକୋଲାକୁ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବୁଥ୍ ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ମାନକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଏକ ବୁଥ୍ ରେ ଭୋଟର ଜନସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ।
ଗାନ୍ଧୀ ଯାହାକୁ “ନକଲତାର ପ୍ରମାଣ” ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ, ଭୋଟ ବୁଥ୍ ସୀମାର ଏକ ସାଧାରଣ ପୁନଃଅଙ୍କନ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସାରା ଭାରତରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଘଟେ।
ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହେଉଛି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ସୁବିଧାଜନକ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରିଥିବା ଫଳାଫଳ। ଧାକୋଲା କଂଗ୍ରେସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିନଥିଲେ; ଏହା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
୨୦୧୯ ଏବଂ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ, କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଭୋଟ ଅଂଶକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲା, କେବଳ ସମାନ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଜେପିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା।
୨୦୧୯ ନିର୍ବାଚନରେ, କଂଗ୍ରେସ ଏଠାରେ ବିଜେପିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା; ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା, ସଂଖ୍ୟା ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ଓଲଟି ଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଧାକୋଲା କଂଗ୍ରେସକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ଭୋଟ ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ଅଧା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରଣାର “ପ୍ରମାଣ” ଏକ ବୁଥ୍ ରୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳ ଜିତିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିବା ଆସନ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହେରଫେର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଯୁକ୍ତିକୁ ଅବମାନନା କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାବିର ନାଟକୀୟ ଅବାନ୍ତରତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ।
ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେଉଁ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ “୨୨୦ ଥର” ଦେଖାଯିବାର ତଥାକଥିତ ପ୍ରମାଣ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଲାନା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜେ ଜିତିଥିଲା। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳଦୁଆକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ।
ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ବିରୋଧାଭାସ:
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡିର ଯୁକ୍ତି ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଉପରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ସେ ସହଜରେ ଚୟନିତ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା କଂଗ୍ରେସକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳକୁ ହେରଫେର କରାଯାଇଥିବା ଦାବି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି।
ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ହେଉଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସର୍ଭେ, ଯାହା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ସର୍ବଦା ତ୍ରୁଟିର ଜ୍ଞାତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ।
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ପୋଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କିମ୍ବା “ପ୍ରଚାର”ର ଉପକରଣ ଭାବରେ ଖାରଜ କରି ଏକ ଦଶନ୍ଧି ବିତାଇଛନ୍ତି।
୨୦୧୪, ୨୦୧୯ ଏବଂ ୨୦୨୪ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ସେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନୈତିକତା ହରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା “କାଳ୍ପନିକ ଅଭ୍ୟାସ” ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିହାସ କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ହରିୟାଣାରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଡକୁ ଢଳୁଥିବା ଦେଖାଗଲା, ସେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ।
ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପରେ ଏହି ଚୟନିତ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର କପଟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧାଜନକ ସେତେବେଳେ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନଥିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି।
ସଂଖ୍ୟାର ଜାଣିଶୁଣି ଚେରୀ-ପିକିଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ ରଣନୀତିର ମୂଳ ଗଠନ କରେ: ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନୀ ବିଭେଦରୁ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା।
ବାଲଟ୍ ପେପରର ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା:
ତୃତୀୟ ଦାବି ବାଲଟ୍ ପେପର ସହିତ ଜଡିତ, ଯାହାକୁ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ବାହାରେ ବିକୃତ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲଟ୍ ପେପର ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳରେ ହାରିଗଲା, ଯାହା ଜାଲିଆତିକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି।
ସେ ଯାହା ସୁବିଧାଜନକ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ବାଲଟ୍ ପେପରଗୁଡ଼ିକ ହରିୟାଣାରେ ମୋଟ ଭୋଟର ମାତ୍ର ୦.୫୭ ପ୍ରତିଶତ ଗଠନ କରିଥିଲା। ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ହେରଫେରର ପ୍ରମାଣରେ ପରିଣତ କରିବା ଗାଣିତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ଅସମ୍ମାନ।
ଇଭିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ୯୯.୪୩ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଏକ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଭୋଟକୁ ମହିମାନ୍ବିତ କରି ଗାନ୍ଧୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନଗତ ଅପ୍ରସଙ୍ଗିକତାରୁ ଅନ୍ୟାୟର ଏକ ମୁଖବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ନିର୍ବାଚନ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଲାଟ୍ ଲିଡ୍ କ୍ୱଚିତ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଏହା ବିହାର ୨୦୧୫ ଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଇଭିଏମ୍ ଗଣନା ପରେ କୌଣସି ଜାଲିଆତିର ଅଭିଯୋଗ ବିନା ଓଲଟି ଯାଇଥିଲା।
ହେଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ଜାଣିଶୁଣି ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି, ପରିସଂଖ୍ୟାନଗତ ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ଏକ ମନଗଢ଼ା ଦୁର୍ନୀତିରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାବି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ ଚାରୋଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ – ଜୁଲାନା, ହାତିନ, ନାଙ୍ଗଲ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଆଦମପୁର -ରେ ବିଜେପି ପ୍ରକୃତରେ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଗଣନାରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଧାରା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ତାହା ହିଁ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିଥିଲା। ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାଣିଶୁଣି ବାସ୍ତବତାର ବିପରୀତ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା।
ବିକୃତ ବୟାନ:
କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ବିକୃତି କେବଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଗାନ୍ଧୀ ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂହ ସାଇନିଙ୍କୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଥିଲେ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ ର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ଟ୍ରିମ୍ କ୍ଲିପ୍ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ।
ଛୋଟ ଭିଡିଓରେ, ସାଇନି ହସି ହସି କହୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, “ଆମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।” ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଗୋଟିଏ ଧାଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସୂଚାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ “ଭୋଟ୍ ଚୋରି” ପ୍ରତି ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟି ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା, ସାଇନିଙ୍କ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିସାରିଛି ଯେ ବିଜେପି ଏକାକୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବ। ଆମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ବିଜେପି ଏକାକୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ ସେହି (ମେଣ୍ଟ) ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ; ଆମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।”
“ବ୍ୟବସ୍ତା” ହେରଫେର ବିଷୟରେ ନଥିଲା, ଏହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ସୂଚାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ଚୟନିତ ସମ୍ପାଦନା ଉପରେ ନିର୍ମିତ।
ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଇନି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଏହାକୁ “ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା” ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବଂଶଧରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ “ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଚାରି ପିଢ଼ି ଏହି ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତଥାପି ସେ ମିଥ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି”।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏପିସୋଡ୍ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଇଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ କିପରି ପୂର୍ବ-ଲିପିବଦ୍ଧ ପୀଡିତତା କାହାଣୀକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପୁନଃଚକ୍ରିତ କରେ।
ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସୀମା ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ:
“H-Files” ର ଆଉ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଟକୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯାହା ବିଜୟର ସୀମାକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା। ସେ ଆଠଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ୨୨,୭୭୯ ଭୋଟର ମିଳିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜୟକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ମୋଟ ୧.୧୮ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଚୋରି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ନିର୍ବାଚନୀ ଗଣିତ ଏହି ଦାବିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ।
ହରିୟାଣାର ଦଶଟି ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମଧ୍ୟରୁ, କଂଗ୍ରେସ ଛଅଟି ଏବଂ ବିଜେପି ତିନୋଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟତମ ଫଳାଫଳ ଉଭୟ ଦିଗକୁ କାଟି ଦେଇଛି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହା ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନଗତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା। ୨୦୧୮ରେ, ବିଜେପି ଅଧିକ ସାମଗ୍ରିକ ଭୋଟ ଅଂଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ୧୦୦୦ ରୁ କମ୍ ଭୋଟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଆସନ ହରାଇଥିଲା।
ହେଲେ, କେହି ଜାଲିଆତି ବୋଲି କହି ନଥିଲେ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଜିନ୍ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନୀ ଗଣିତର ଉତ୍ପାଦ, ହେରଫେରର ନୁହେଁ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାଛିବା କ୍ରୋଧ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଫଳାଫଳକୁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହତାଶାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ।
ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଭୋଟର ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗିତ ମଲ୍ଟି-ବୁଥ୍ ଭୋଟିଂ:
ହୁଏତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ୧୦ଟି ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ ରେ ୨୨ ଥର ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ଫଳାଫଳ ଜାଲିଆତି ପାଇଁ ଏକ “କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଅଭିଯାନ”ର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ବାସ୍ତବତା ବହୁତ ସାଧାରଣ:
ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନାମ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ୟା ଯେପରିକି ପ୍ରବାସ, ବନାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ କ୍ଲାରିକାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଉଭା ହୁଏ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ।
ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଏହି ସଂଶୋଧନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ “ଅଧିକାରାଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା” ବୋଲି କହି।
ଅଧିକନ୍ତୁ, ଯାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ମତଦାନ ସମୟରେ ଦଳ କେବେବି କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ୪୫ ଦିନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି, ତଥାପି କୌଣସି ଆଇନଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ନୀରବତା ଏବଂ ପରାଜୟ ପରେ କ୍ରୋଧ କେବଳ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ।
ସମାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତି ଆଠ ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାଳ୍ପନିକ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଗଣନା ସମୟରେ କେବଳ ପାଞ୍ଚଟି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା।
କଂଗ୍ରେସର ନିଜସ୍ୱ ଭୋଟରଙ୍କ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା, କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦର ଅଭିଯାନ ଥିଲା।
ବ୍ରାଜିଲିଆନ୍ ମଡେଲ୍ ଠକେଇ:
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ “ଭୋଟ୍ ଚୋରି” ନାଟକର ସବୁଠାରୁ ଅଜବ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦାବି ଯେ ହରିୟାଣାରେ ଏକାଧିକ ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ରରେ ଜଣେ ବ୍ରାଜିଲିୟ ମଡେଲଙ୍କ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ସେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଏହାକୁ “ବିଜେପି-ଇସିଆଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର”ର ପ୍ରମାଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ମଡେଲ ଜଣକ ଲାରିସା ନେରୀ ନାମକ ଜଣେ ସନ୍ଦେହହୀନ ମହିଳା ଥିଲେ, ଯିଏକି ବ୍ରାଜିଲର ଜଣେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଠାତ୍ ଭାରତୀୟ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ବନ୍ୟା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଲାରିସା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ହସି ହସି ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲେ।
“ଲୋକମାନେ ମୋ ଫଟୋ ଉପରେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଯେପରି ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଗଲି! ସେମାନେ ମୋର ପୁରୁଣା ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି; ମୋର ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ,” ସେ କହିଥିଲେ।
ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାଥ୍ୟୁସ୍ ଫେରେରୋ ନାମକ ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଷ୍ଟକ୍ ଫଟୋ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଲାରିସା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, “ମୁଁ କେବେ ଭାରତ ଯାଇନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାଜିଲିୟ କେଶ ସଜ୍ଜାକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କି ପାଗଳାମି?”
ତାଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସତ୍ତ୍ୱେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଡିଜିଟାଲ୍ ମୁଖ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିଥିଲେ, “ବ୍ରାଜିଲକୁ ଛୁଟି ପ୍ୟାକେଜ୍” ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଏପିସୋଡ୍ କେବଳ ଲଜ୍ଜାଜନକ ନଥିଲା; ଏହା ସତ୍ୟ ପ୍ରତି କଂଗ୍ରେସର ଗଭୀର ଉଦାସୀନତାର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା।
ଭୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ:
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜେନ-ଜେଡକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସମାନ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ନେପାଳ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ, ସେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ କମ୍ ପରିଚିତ ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିବାର ଏକ ହତାଶାଜନକ ପ୍ରୟାସ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ, ତଥାପି ଭାରତର ଜେନ-ଜେଡ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ସଚେତନ ଏବଂ ଏପରି କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।
ହୋଡାଲ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ:
ଗାନ୍ଧୀ ପାଲୱାଲ ଜିଲ୍ଲାର ହୋଡାଲ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ, “୬୬ ଜଣ ଭୋଟର” ଏବଂ “୫୦୧ ଜଣ ଭୋଟର” ଥିବା ଘରେ ନକଲି ଭୋଟର କ୍ଲଷ୍ଟର ଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୂମି ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଉଭୟ ଉଦାହରଣ ଅଂଶୀଦାର ଜମି ପାର୍ସଲରେ ରହୁଥିବା ବୈଧ ପରିବାର ଥିଲେ।
ଗୁରଧାନା ଗାଁରେ, ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଘର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ୬୬ ଜଣ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ତାହା ବିସ୍ତୃତ ଗୁରଧାନା ପରିବାରର, ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ଆଠ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି।
ଚାରି ପିଢ଼ି ପୈତୃକ ଜମିରେ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବାସସ୍ଥାନରେ ବିଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘର ନମ୍ବର ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ। “ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ଘର ନମ୍ବର ୧୫୦ ଅଛି କାରଣ ଏହା ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି,” ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି, ୨୬୫ ନମ୍ବର ଘର, ଯାହା ଉପରେ ଗାନ୍ଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୫୦୧ ଜଣ ନକଲି ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭକ୍ତ ଏକ ବଡ଼ ଆବାସିକ ଜମିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ।
ସୋରାଉଟ୍ ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ ୨୫ ରୁ ୩୦ ଏକର ଜମିର ମାଲିକ ଥିଲେ, ପରେ ୨୦୦ ଘର ଏବଂ ତିନୋଟି ସ୍କୁଲରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସମସ୍ତ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଂଶୀଦାର କରିଥିଲେ।
ଶ୍ୟାମବତୀ ସିଂହଙ୍କ ପରି ବାସିନ୍ଦା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୩ରେ ଆଇନଗତ କ୍ରୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବୈଧ ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ସେହି ଠିକଣା ସହିତ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
ଏମାନେ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ, ପ୍ରକୃତ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟର, ଭୂତ ନୁହଁନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଧାକଥିତ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତି: ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ବାକି ସବୁ ଲୁଚାଇବା ଏବଂ ଏକ ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ବୁଣା।
ଏଚ୍-ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଫମ୍ପା:
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ତଥ୍ୟଗତ ଭାବରେ ଫମ୍ପା, ପ୍ରସଙ୍ଗଗତ ଭାବରେ ବିକୃତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ। ମନଗଢ଼ା ଚିତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୋଗ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼େ।
ନିର୍ବାଚନୀ ପରାଜୟକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେ ନିର୍ମିତ ଆକ୍ରୋଶ, ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ ଦିଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପଥ ବାଛିଛନ୍ତି।
ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ନୀତି ନିୟମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ ସହିତ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି।
କୌଣସି ଭୋଟ ଚୋରି ହୋଇନାହିଁ କେବଳ ସତ୍ୟ ଚୋରି ଏକ ରାଜନୈତିକ ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଯାହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରି ନଥିଲା।
ଶେଷରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ “ଭୋଟ୍ ଚୋରି” ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ଦୋଷକୁ ଏଡ଼ାଇବା, ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ଏବଂ ବିଶେଷକରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
ମୁଲାନାଙ୍କଠାରୁ ହୋଡାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣର ଭାର ତଳେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ନକଲି ଆଇଡି, ହେରଫେର କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓ, ଚୟନିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ମିଥ୍ୟା ବାସ୍ତବତାକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ: ହରିୟାଣାରେ କୌଣସି ବ୍ୟାପକ ନିର୍ବାଚନ ଜାଲିଆତି ହୋଇନାହିଁ, କେବଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଏବଂ ପୀଡିତତାର ଏକ ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଏକ ହତାଶାଜନକ ପ୍ରୟାସ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ; ଏହା ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଜନାଦେଶକୁ ବିକୃତ କରିବାର ଏକ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସ।