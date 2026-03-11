ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ ୬-୬ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ମିଳିବ କେତେ, ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି

କାହାକୁ ମିଳିବ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ, ବିସିସିଆଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ୧୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଏହି ୧୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କେତେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ କେତେ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ତାହା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ୧୫ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାଯିବ।

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

T20 ରାଂଙ୍କିରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ୪ ଭାରତୀୟ…

କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ସଙ୍କଟ,…

ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ସୀତାଂଶୁ କୋଟକ, ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରିଆନ ଟେନ ଡୋଇସଚେଟ, ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଟି. ଦିଲୀପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହା ସହିତ, ଥ୍ରୋଡାଉନ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଶକ୍ତି ଏବଂ କଣ୍ଡିସନିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଟିମ୍ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ୨ ରୁ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ।

ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ର କମାଲ:

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ସଫଳତା ପରେ, BCCI ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୧୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୫ ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା, ଯାହା ପରେ BCCI ଦଳକୁ ୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏବେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ଥରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରାଯାଉଛି।

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି:

ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି। ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦ ଓଭରରେ ୨୫୫ ରନ କରିଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ସର୍ବାଧିକ ୮୯ ରନ କରିଥିଲେ।

ଇଶାନ କିଶାନ ୫୪ ରନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୫୨ ରନ କରିଥିଲେ। ଶିବମ ଦୁବେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଜିତ ୨୬ ରନ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାତ୍ର ୧୫୯ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟଙ୍କ ୫୨ ଏବଂ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କ ୪୩ ରନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପିଚ୍‌ରେ ତିଷ୍ଠି ପାରି ନଥିଲେ। ବୁମରାହ ୧୫ ରନ ଦେଇ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

T20 ରାଂଙ୍କିରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ୪ ଭାରତୀୟ…

କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ସଙ୍କଟ,…

Israel-Iran War Impact: ଶେଷରେ ସ୍ଥଗିତ…

ଏବେ ବି ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ହଟିନି ସଙ୍କଟ,…

1 of 8,806