ସବୁଥର ମେକଅପ୍ ସହିତ ହେୟାର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି, ହୋଇପାରେ କ୍ୟାନ୍ସର! ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ
ହେୟାର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କେଶକୁ ଲମ୍ବା, ଘନ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ହେୟାର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏକ ବଢ଼ୁଥିବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ ଅବସରରେ ମେକଅପ୍ ସହିତ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ପିନ୍ଧିବା ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାଲଟିଛି।
ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଏହି ଧାରା ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଗବେଷଣାରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅନେକ ହେୟାର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ରେ ଶହ ଶହ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଛି, ଯାହା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ।
ତେଣୁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମେକଅପ୍ ସହିତ ହେୟାର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା କିପରି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ଅଧ୍ୟୟନରୁ କ’ଣ ବାହାରିଲା:
ସାଇଲେଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଫେବୃଆରୀ ୧୧ ରେ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା।
ଗବେଷକମାନେ ୪୩ ପ୍ରକାରର କେଶ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଉତ୍ପାଦ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କେଶ, ମାନବ କେଶ, ବ୍ରେଡିଂ କେଶ ଏବଂ ଆଖିପତା ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ୯୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ କେବଳ ୧୬୯ ଟି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡାଟାବେସରେ ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା।
ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମୁନାରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାନ୍ସର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ନମୁନାରେ ୟୁରୋପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଅର୍ଗାନୋଟିନ୍ ନାମକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଥିରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା।
ବ୍ୟବହାର କଲେ କେଉଁ ବିପଦ ରହିଛି:
ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡିତ। ଯେପରିକି ଚର୍ମ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳାପୋଡ଼ା, କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ଏବଂ ଫୋଡ଼ା, ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ, କ୍ୟାନ୍ସର ବିପଦ, ପ୍ରଜନନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଗର୍ଭାଶୟ ଫାଇବ୍ରଏଡ୍, ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୌବନ, ସ୍ଥୂଳତା ଏବଂ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ।
ଅର୍ଗାନୋଟିନ୍, ଫାଥଲେଟ୍ସ, ଷ୍ଟାଇରିନ୍ ଏବଂ ଆକ୍ରିଲୋନିଟ୍ରାଇଲ୍ ଭଳି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା।
କମ୍ ରଙ୍ଗର ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କଳା ମହିଳାମାନେ ସାଧାରଣତଃ କେଶ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ୭୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ କଳା ମହିଳା ବର୍ଷକୁ ଅତି କମରେ ଥରେ କେଶ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି।
ଅନେକେ ଏହାକୁ ସପ୍ତାହ ଧରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ-ବିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗର୍ଭାଶୟ ଫାଇବ୍ରଏଡ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା କଳା ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ।
କେଶ ସଂଲଗ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ:
କେଶ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି କିମ୍ବା ଗରମ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଆଖି, ନାକ ଏବଂ ଗଳାରେ ଜଳାପୋଡ଼ା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ କସମେଟିକ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କଠୋର ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡର ଅଭାବ ଅଛି।
ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସେୟାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଅଜାଣତରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ନିରାପଦ ବିକଳ୍ପ କ’ଣ:
ଗବେଷଣା ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ।
କିଛି ଲୋକ ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ହେଲେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପକାଇବା ଉଚିତ।