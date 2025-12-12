ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା… ଗିଲ୍ ଙ୍କଠୁ ହଜାରେ ଗୁଣା ଭଲ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ରେକର୍ଡ, ହେଲେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍!
ଗିଲ୍-ସାମସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋତ୍ତମ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା… ଭାରତୀୟ ଓପନର ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ। ଯାହା ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏପରିକି ଟି-୨୦ ଦଳରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀରେ ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ।
ଗିଲ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିନାହାଁନ୍ତି। ତେଣୁ ଗିଲ୍ ସମାଲୋଚନାରେ ବୁଡି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଦଳକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଦାବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ବଦ୍ରିନାଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଦଳକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଟି-୨୦ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ, ଏବଂ ଟି-୨୦ ଦଳକୁ ଫେରିବା ପରଠାରୁ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ସ୍ଥାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ପ୍ରଥମେ ସାମସନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏପରିକି କୁହାଯାଉଛି କି ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗିଲ୍ ଙ୍କ କରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଭଲ ରେକର୍ଡ ଥିଲା ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି।
ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ:
ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ବଦ୍ରିନାଥ କହିଛନ୍ତି, “ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ତିନୋଟି ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ତିନୋଟି ଶତକ ଅଛି।”
“ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଆଉ କଣ ଚାହାଁନ୍ତି? ଏତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ।”
ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ବଦ୍ରିନାଥ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ସେ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କେବଳ ଅଧିନାୟକ କିମ୍ବା ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏପରି ତ କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ।”
“ଏପରି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟାକଅପ୍ ଖେଳାଳି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏହା ବୁଝିହେବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଟି-୨୦ରେ ପ୍ରତିଭାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ।”
ଏହି ସମୟରେ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର କ୍ରିସ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିନଥିବା ଜଣେ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନମ୍ବର ୩ କୁ ପଠାଗଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ୫୧ ରନରେ ହାରିଗଲା।