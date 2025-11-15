ବିସ୍ଫୋରଣର ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଦୃଶ୍ୟ ବଖାଣିଲେ ଦେଖଣାକାରୀ, ଚାରିଆଡେ ଛିନଛତ୍ର ହୋଇପଡି଼ଥିଲା ମୃତଦେହ

ବିସ୍ଫୋରଣର ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଦୃଶ୍ୟ ବଖାଣିଲେ ଦେଖଣାକାରୀ

By Jyotirmayee Das

Srinagar Police Station Blast: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ନୌଗାମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ, ଏହାର ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟ ୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା।

ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୯ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଫରିଦାବାଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେଠାକାର ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି।

ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏକ ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲୁ। ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧:୨୨ ମିନିଟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଶବ୍ଦଟି କ’ଣ ଥିଲା ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ୧୫-୨୦ ମିନିଟ୍ ଲାଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲୁ, ତା’ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କିଛି ଘଟିଛି।

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଯାହା ଦେଖିଲୁ ତା’ ବଖାଣିବା ସହଜ ନୁହେଁ । ସେତେବେଳକୁ ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଥିଲା । ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ, ଛିନଛତ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ମୃତଦେହ । କିଛି ହାତ, ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ଆମର ଲୋକ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏହା କାହାର ଦୋଷ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୯ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀନଗରର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସମାନେ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗିରଫ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲ ଗଣାଇଙ୍କ ଭଡା ଘରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ୩୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିସ୍ଫୋରକର ଅଂଶ ଥିଲା। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନମୁନା ନିଆଯାଉଛି।

 

