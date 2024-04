‘ସବୁ ବରବାଦ ହୋଇଯିବ.., କେବଳ ସୁନା ରୂପା କିଣି ଘରେ ରଖିଥିଲେ କାମରେ ଆସିବ’, ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ଦେଲେ ଏପରି ପରାମର୍ଶ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମସ୍ତେ ଏକ ଧନୀ ଓ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । କୌଣସି ବି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେପରି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରି ନ ଥାନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଇସା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ସେୟାର ମାର୍କେଟ୍‌, ବଣ୍ଡ ଓ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍‌ରେ ମୋଟା ରକମ ନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ‘Rich Dad Poor Dad’ ର ଲେଖକ ରବର୍ଟ ଟି.କିୟୋସାକିଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ଅଲଗା । ସେ ପୁଣି ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଜଟିଳ ସମୟରେ ସୁନା ରୂପା ଓ ବିଟ୍ କଏନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟିବ ।

The EVERYTHING BUBBLE, stocks, bonds, real estate SET to CRASH. US debt increasing by $1 trillion every 90 days. US BANKRUPT. Save your self. Please buy more real gold, silver, Bitcoin.

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 7, 2024