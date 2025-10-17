କ୍ରିକେଟରେ ଷ୍ଟମ୍ପରେ କାହିଁକି ଥାଏ ୩ଟି ଷ୍ଟିକ; ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ଅଜବ କାରଣ,ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଜବାବ…
କ୍ରିକେଟରେ ଷ୍ଟମ୍ପର କାହାଣୀ ପଢନ୍ତୁ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କ୍ରିକେଟରେ ଘଟିଥିଲା ଏମିତି ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହସି ହସି ଗଡିଯିବେ । ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟର କ୍ରେଜ ବହୁତ ଅଧିକ । ମାତ୍ର କଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଖେଳରେ ସମୟ ସହ ଅନେକ ନିୟମ ବଦଳିଯାଇଛି । ଯେପରିକି ଆଗରୁ ଖେଳରେ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟମ୍ପ ବ୍ୟାବହାର ହେଉଥିଲା ।
ମାତ୍ର ଏକ ଫନି କାରଣ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା । ଯାହାକି ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ବିବାଦର ବିିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚରେ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।
ମାତ୍ର ଖେଳ ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ଦିନ ଯାଏଁ ଖେଳରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବଲ ବାଜିଲେ ଓିକେଟ ଯିବା ନିୟମ ରହିଥିଲା । ୧୭୭୫ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏକ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ଚାଲିଥିଲା ।
ହଠାତ ଏଥିରେ ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଉଟ କରିବା ଲକ୍ଷରେ ବୋଲର ଏଡବର୍ଡ ଲମ୍ପି ଶ୍ଟମ୍ପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବଲ ଫୋପାଡିଥିଲେ । ମାତ୍ର ବଲଟି ଦୁଇଟି ଷ୍ଟମ୍ପ ମଝିରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଏହା ଗୋଟିଏ ଥର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ୱିକେଟ ନେବା ପାଇଁ ।
ମାତ୍ର ଲଗାତାର ୩ ଥର ଷ୍ଟମ୍ପ ମଝି ଦେଇ ବଲଟି ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଆଉ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ନଟଆଉଟ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲ।। ଫଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳି ଏବାବଦରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ଏପରି ହେଲେ ମ୍ୟାଚ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଉଟ କେବେ ହେବ ନାହିଁ ।
ଏହି ଘଟଣା ଅନେକ ଦିନ ବିବାଦରେ ରହିବା ପରେ ଶେଷରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଝିରେ ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟମ୍ପ ଲଗାଗଲା । ମାତ୍ର ଖେଳ ଆରମ୍ଭରୁ ୨ ଟି ଷ୍ଟମ୍ପରେ ହିଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଯାଉଥିଲା ।