ଇଭୋସ୍ ବିଲ୍ଡକନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ୧୬ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ “ସଂକଳ୍ପ”
ଚଳିତ ବର୍ଷ "ସଂକଳ୍ପ" ନାମରେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଇଭୋସ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଇଭୋସ୍ ବିଲ୍ଡକନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ୧୬ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ “ସଂକଳ୍ପ” ନାମରେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଇଭୋସ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କର୍ମଚାରୀ, ଅଂଶୀଦାର, ନିବେଶକ, ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ କ୍ରାଉନ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ‘ସଂକଳ୍ପ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ୧୬ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ପାଳନ ହେଇଥିଲା ।
‘ସଂକଳ୍ପ’ ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା, ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତିର ସ୍ଥାୟୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଯାହା ଗତ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ଧରି ଏହାର ଯାତ୍ରାର ମୂଳଦୁଆ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର୍ମଚାରୀ, ଅଂଶୀଦାର, ନିବେଶକ, ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାହାଣୀରେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଅବସରରେ, ଇଭୋସ୍ ବିଲ୍ଡକନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ କଳିଙ୍ଗ କେଶରୀ ରଥ, ବିସ୍ତାରିତ ଇଭୋସ୍ ପରିବାର ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଭୋସ୍ ବିଲ୍ଡକନ୍ର ଶକ୍ତି ଏହାର ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ନିହିତ – ଏହା ଏକ ଅଖଣ୍ଡତା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ନିର୍ମିତ।
“ଇଭୋସ୍ରେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଗୁଣବତ୍ତା ଐତିହ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଗେଇ ନିଏ। ଆମେ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ, ଆମେ କେବଳ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପାଳନ କରୁନାହୁଁ ବରଂ ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ – ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହାଣୀରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାର ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି,” ଶ୍ରୀ ରଥ କହିଛନ୍ତି।
କମ୍ପାନିର ଐତିହାସିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି, ଶ୍ରୀ ରଥ ଇଭୋସ୍ ଆଲକେମି ଏବଂ ଇଭୋସ୍ ଅମାନି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଚମକ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବିଳାସ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଭୂଦୃଶ୍ୟକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ଗର୍ବର ସହିତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀରେ ୬୦୦ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିତରଣ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୁରୀରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସି ରୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ସମୟୋଚିତ ବିତରଣ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରତି ଇଭୋସ୍ ବିଲ୍ଡକନ୍ର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରୁଛି।
କମ୍ପାନୀର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି, ଇଭୋସ୍ ବିଲ୍ଡକନ୍ ଏହାର “ଭିଜନ ୨୦୩୬” ମଧ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଭିଜନ ୨୦୩୬ ସହିତ ଏକ ରଣନୈତିକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍: ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା।
“ଇଭୋସ୍ ବିଲ୍ଡକନ୍ରେ, ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କଳ୍ପନା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଆମର ଭିଜନ ୨୦୩୬ କେବଳ ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ନୁହେଁ – ଏହା ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଶା କିପରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଯାପନ ଅନୁଭବ କରିବ ତାହା ଗଠନ କରିବାର ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା,” ଶ୍ରୀ ରଥ କହିଛନ୍ତି।
ଇଭୋସ୍ ବିଲ୍ଡକନ୍ ଏହାର ୧୭ତମ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେବା ସହିତ, କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକୀରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ କେବଳ ଘର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଐତିହ୍ୟ ନିର୍ମାଣର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛି।