ହିଂସାର ପଥ ଛାଡ଼ିଥିଲେ; ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ନକ୍ସଲ ଦମ୍ପତି

ଗତ ୬ ମାସ ଧରି ନାଗସୁ ୱାଡ଼େ ପୋଲିସ ନଜରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଘାରିଥିଲା ପ୍ରେମର ନିଶା

By Manoranjan Sial

ମୁମ୍ବାଇ: ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ନିସ୍ତବ୍ଦ ରାତି। ତାହାରି ଭିତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ବାହାରୁଥିଲେ ନକ୍ସଲ। ଉଡାଉଥିଲେ ବ୍ରିଜ୍‌, ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ ବୋମା। ଶତୃର ରକ୍ତରେ ଖେଳୁଥିଲେ ହୋଲି। ପ୍ରତିଦିନର ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ପଥ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ନିଜର। ହେଲେ ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା ଜୀବନର ଗତିପଥ। ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ହିଂସାର ମାର୍ଗରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀ ନାଗସୁ ୱାଡେ ଓ ଶେବନ୍ତୀ ରାଇସିଂ ପାନ୍ଧରେ। ପରେ ଉଭୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ।

ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନାଗସୁ ୱାଡେ ଓ ଶେବନ୍ତୀ ରାଇସିଂ ପାନ୍ଧରେ। ଉଭୟ ଅଲଗା ଅଲଗା  ନକ୍ସଲ ସଙ୍ଗଠନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଜଣେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖେଳୁଥିଲେ ରକ୍ତର ହୋଲି। ଜୀବନକାଳ ବିତରେ ଅନେକ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର ଓ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗଠନର ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପଛରେ ଥାଏ ଗୋଲୁର ହାତ।

ହଠାତ୍ କାହିଁକି ନାଗସୁଙ୍କ ଜୀବନ ପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସଙ୍ଗଠନ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଠାରୁ ପଥ ହୁଡ଼ୁଥିବା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ନାଗସୁ ୱାଡ଼େ। ତେଣୁ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପୁନଃର୍ବାସ ନୀତି ଅଧୀନରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ୧୦ ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ନାଗସୁ ୱାଡ଼େ। ଇତି ମଧ୍ୟରେ ୬ ମାସ ବିତିଗଲାଣି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅସଲ ସତ ଖୋଲି କହିଦେଲେ ଅଜିତ ଅଗରକର, ଦଳରେ…

ବୈଭବଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ନିୟମ ବଦଳାଇଦେଲା BCCI,…

ଗତ ୬ ମାସ ଧରି ନାଗସୁ ୱାଡ଼େ ପୋଲିସ ନଜରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଘାରିଥିଲା ପ୍ରେମର ନିଶା। ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ସେ ନିଜ ସଙ୍ଗଠନରେ ପୂର୍ବରୁ ଏରିଆ କମାଣ୍ଡର ଶେବନ୍ତୀ ରାଇସିଂ ପାନ୍ଧରେକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ନାଗସୁଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପୂର୍ବରୁ ଶେବନ୍ତୀ ରାଇସିଂ ପାନ୍ଧରେ ହିଂସାର ପଥ ଛାଡ଼ି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରେତରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।

ତିଥି ଓ ବାର ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ଗୋନ୍ଦିଆ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ ଉତ୍ସବ। ଦୁଇ ପରିବାର ଲୋକ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିଲା ବାହାଘର। ସାତ କଳସ ଆଠ ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଶେବନ୍ତୀ ରାଇସିଂ ପାନ୍ଧରେଙ୍କ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୂର ଦେଇଥିଲେ ନାଗସୁ ୱାଡେ। ଆଉ ବରଣାମାଳ ପକାଇ ପତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶେବନ୍ତୀ। ବାହାଘର ପରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିଷ୍ଟ।

ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ସମ୍ମାନ ଜନକ ଜୀବନ ଜିଇଁବା, ପରିବାର ଗଢ଼ିବା ଓ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବାର ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏହି ବିବାହର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା।

ନବ ଦମ୍ପତି ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ କରଞ୍ଜାସ୍ଥିତ ପୋଲିସ କଲୋନୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ବିବାହକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁନଃର୍ବାସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ, ଗ୍ରହଣୀୟତା ଓ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ବନ୍ଧୁକର ଛାଇ ଉପରେ ଭଲପାଇବା ବିଜୟୀ ହୋଇପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ଅସଲ ସତ ଖୋଲି କହିଦେଲେ ଅଜିତ ଅଗରକର, ଦଳରେ…

ବୈଭବଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ନିୟମ ବଦଳାଇଦେଲା BCCI,…

PMଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ କଡ଼ା କଡ଼ି,…

ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ ‘ଜିଭ’ ବ୍ୟାୟାମ; ଗିଳିବା ଓ…

1 of 17,204