କଥା କଥାରେ ବିଷ ଓଗାଳୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି, କରିଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ନହେବାରୁ ଏବେ ରାଗରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ; କହିଲେ …
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମହମ୍ମଦ ଆମିର ରାଗରେ ତମ ତମ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଆମିର ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମିର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଘଟିଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୯୭* ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ୧୯୬ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଜୟ ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।
ଏବେ, ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଆମିର ଖାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥର ସେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଓଗାଳି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମିର ଖାନ ଦଳର କ୍ଷେତ୍ରରକ୍ଷଣ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ପାଇଁ ଢେର ପ୍ରଶଂସା: ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମିର କହିଥିଲେ ଯେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ତାଙ୍କର ଆଇପିଏଲ ଇନିଂସ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର ବା ମର ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏହି ଇନିଂସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ୧୯୬ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରି ସଞ୍ଜୁ ୫୦ ବଲରୁ ୯୭* ରନ କରିଥିଲେ। ଚାପ ବହୁତ ଥିଲା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ୬୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ଥିଲେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁନାହିଁ: ଆମିର କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ଗୋଟିଏ ଦଳର ତ୍ରୁଟିକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିକେଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରକ୍ଷଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନି କିମ୍ବା ଚାରୋଟି କ୍ୟାଚ୍ ପଡ଼ିଛି। ବୁମରାହଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବୋଲରମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି।
ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଖେଳିବ। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ୨୦୨୨ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ସେମିଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏଥର କେଉଁ ଦଳ ଜିତିବ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।