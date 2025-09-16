CHARIDHAM

ବାଉଳା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ: LIVE ଶୋ’ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ…

ପାକିସ୍ତାନ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏବେ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ୁଛି । LIVE ଶୋ’ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି । ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ...

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍‌ ୨୦୨୫ରେ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୭ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ୍ ଲାଇଭ୍ ଟିଭିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ

ୟୁସୁଫ୍ ଲାଇଭ୍ ଟିଭିରେ ଭାରତର ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଆଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ନାମ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ। କିନ୍ତୁ ସେ ତଥାପି ତାଙ୍କ ନାମ ଭୁଲ ତରିକାରେ ନେଉଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅପଶବ୍ଦ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ସେହି ଶୋ’ରେ ୟୁସୁଫ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ​​ଯେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ପରେ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ କିପରି ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁପର-୪ରେ ପହଞ୍ଚିଛି

ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୭ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଗ୍ରୁପ୍‌ ଷ୍ଟେଜରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ ଜିତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ସୁପର-୪ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି । ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସୁପର-୪ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି।

ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହୋଇପାରେ

ଯଦି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ A ରୁ ସୁପର-୪ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତର ଦଳ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିଷୟରେ ଏପରି କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

