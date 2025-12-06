ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ, ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ଅଧିକାରୀ, ଭାରତକୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ, ମୁନିରଙ୍କୁ କରାଯାଉ ଗିରଫ

ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ, ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ଅଧିକାରୀ

By Jyotirmayee Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଶୀର୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ପେଣ୍ଟାଗନ ଅଧିକାରୀ ମାଇକେଲ ରୁବିନ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ପେଣ୍ଟାଗନ ଅଧିକାରୀ ରୁବିନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାର କୌଣସି ରଣନୈତିକ ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ।”

ମୁନିରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ଉଚିତ: ରୁବିନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଦେଶ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଅସୀମ ମୁନିର ଆମେରିକା ଆସନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗିରଫ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ପରଦା ପଛରେ ନୀରବ କୂଟନୀତି ଆବଶ୍ୟକ,” ।

ଭାରତକୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ: ପୂର୍ବତନ ପେଣ୍ଟାଗନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଗତ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ଖୋଲାଖୋଲି କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅହଂକାର ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମଦୁଆଙ୍କୁ ଝଟକା! ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଖୋଲିବନି ନୂଆ ମଦ…

IND vs SA: ୭୫୧ ଦିନ ପରେ ଟସ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ;…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୋବେଲ ଦାବି: ରୁବିନ୍ ଭାରତ-ରୁଷ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ରୁବିନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ।”

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ରୁଷର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ଗସ୍ତ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ। ଭାରତ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ଯାହା ସେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କ୍ୱଚିତ୍ ପାଇବେ। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ।”

ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କେତେଟି ପ୍ରକୃତରେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଯାଉଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଟି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାର୍ଥର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଭାରତକୁ କିପରି ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ?”

 

You might also like More from author
More Stories

ମଦୁଆଙ୍କୁ ଝଟକା! ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଖୋଲିବନି ନୂଆ ମଦ…

IND vs SA: ୭୫୧ ଦିନ ପରେ ଟସ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ;…

ସେନା ସିଂହଙ୍କ ବୀରତ୍ଵର କାହାଣୀ, ହିଜବୂଲ…

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି…

1 of 28,411