RuPay କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଧମାକେଦାର ଅଫର, ଆଜି ହିଁ ମିଳିବ ୧୦୦% କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଫ୍ରୀ କଫି! ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୁପେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି (ମଇ୭) ଆପଣ ୧୦୦% କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ପାଇପାରିବେ। UPI ଆପ୍ ସହିତ ରୁପେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହି ବମ୍ପର କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଅଫର୍ ପାଇବେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟତୀତ ମାଗଣାରେ କଫି ପିଇବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NPCI) ଏହାର ମହାନ ଅଫର ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଅଫର ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣ ମଇ୭, ୨୦୨୩ ରେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଷ୍ଟାରବକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉଟଲେଟରେ UPI QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ଏକ ରୁପେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ମାଗଣାରେ କଫି ପିଇବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ହେଉଛି ୧, ୦୦୦। କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର RuPay କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ୨୦୨୨ ମସିହାରେ, UPI ସୁବିଧା ଉପରେ ରୁପେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପଡୋଶୀ ଦୋକାନରେ UPI QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦେୟ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ UPI ଆପ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରି ପେମେଣ୍ଟ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ଥିଲା।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, RuPay କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କେବଳ ମର୍ଚାଣ୍ଟ UPI QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। P2P ଦେୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ୮ଟି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ରୁପେ କ୍ରେଡିଟ୍ BHIM, Paytm, PhonePe, PayZapp, Freecharge ପରି ସିଲେକ୍ଟ UPI ଆପ୍ ଉପରେ ଲାଇଭ୍ ହୋଇଛି।

On 7th May, head over to any @StarbucksIndia outlet and pay with #RuPay Credit Card via #UPI and get 100% cashback* up to ₹1000 + a free coffee!@RuPay_npci @AxisBank @canarabank @HDFC_Bank @MyIndianBank @pnbindia @UnionBankTweets pic.twitter.com/WrkUMjgVNh

