ବଡ଼ ଖବର: ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବହୁମତ ସହ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବିଜେପି
ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବାବେଳେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବହୁମତ ସହ ସରକାର ଗଢିପାରେ ବିଜେପି
କୋଲକାତା/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ‘ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍’ ବା ମତଦାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ଭେ ଫଳାଫଳ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଜେପି ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସର୍ଭେ ସଂସ୍ଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ମିଳିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି।
କେଉଁ ସଂସ୍ଥା କେତେ ଆସନ ଦେଉଛି?
୧. ଚାଣକ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍ (Chanakya Strategies): ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ବଙ୍ଗଳାର ମୋଟ ୨୯୪ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପି ଖାତାକୁ ୧୫୦ ରୁ ୧୬୦ଟି ଆସନ ଯାଇପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଶାସକ ଟିଏମସି ୧୩୦ ରୁ ୧୪୦ଟି ଆସନରେ ସୀମିତ ରହିପାରେ। ବାମପନ୍ଥୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କୁ ୬ ରୁ ୧୦ଟି ଆସନ ମିଳିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
୨. ମ୍ୟାଟ୍ରିଜ୍ (Matrize): ମ୍ୟାଟ୍ରିଜ୍ ର ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ବିଜେପି ୧୪୬ ରୁ ୧୬୧ଟି ଆସନ ଜିତି ସରକାର ଗଢ଼ିବା ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ମମତାଙ୍କ ଦଳକୁ ୧୨୫ ରୁ ୧୪୦ଟି ଆସନ ମିଳିପାରେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ୧୦ରୁ କମ୍ ଆସନ ପାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
୩. ପୋଲ୍ ଡାଏରୀ (Poll Diary):ଏହି ସଂସ୍ଥା ବିଜେପି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପୋଲ୍ ଡାଏରୀ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି ୧୪୨ ରୁ ୧୭୧ଟି ଆସନ ପାଇପାରେ, ଯେଉଁଠି ଟିଏମସି ମାତ୍ର ୯୯ ରୁ ୧୨୭ଟି ଆସନରେ ଅଟକି ଯାଇପାରେ।
ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ (୯୨.୪୬%) ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହୁଗୁଳି, ନଦିଆ ଏବଂ ହାୱଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ହାର ୯୦% ପାଖାପାଖି ରହିଛି।
ତେବେ ମତଦାନ ସମୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ଟିଏମସି ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ଓ ମାରପିଟ୍ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମୁଖ୍ୟତଃ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ବିଜେପିର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ବିଜେପି ଏଥର ଆର.ଜି. କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଘଟଣା, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କରିଥିବା ବେଳେ ଟିଏମସି ନିଜର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲା। ଭବାନୀପୁର ଆସନରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।
ଯଦି ଏହି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ସତ ହୁଏ, ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ କରି ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ଏବଂ ବିଜେପି ଇତିହାସ ରଚିବ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ୧୫ ବର୍ଷର ଶାସନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତା ମେ ୪ ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ସେହି ଦିନ ଉପରେ ରହିଛି।
ନିର୍ବାଚନ ମୁଖ୍ୟାଂଶ:
ମୋଟ ଆସନ: ୨୯୪
ବହୁମତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ: ୧୪୮
ବିଜେପି ଆକଳନ: ୧୪୫-୧୭୦
ଟିଏମସି ଆକଳନ: ୧୦୦-୧୪୦
ଗଣତି ତାରିଖ: ମେ ୪, ୨୦୨୬
ଏହି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଉତ୍ସାହ ଖେଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟିଏମସି ଏହାକୁ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବୋଲି କହିଛି। ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳ କ’ଣ ହେବ, ତାହା ମେ ୪ ତାରିଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।