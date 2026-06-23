ଗୋଡ଼ରେ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ B12 ର ଅଭାବ, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ
ଏହାର ଅଭାବ ହେଲେ ଥକ୍କାପଣ, ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ମୁଡ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ସଙ୍କେତ ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ।
Vitamin B12 Deficiency : ଭିଟାମିନ B12 ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହା କେବଳ ରେଡ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ସ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ନାୟୁ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କର ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏହାର ଅଭାବ ହେଲେ ଥକ୍କାପଣ, ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ମୁଡ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ସଙ୍କେତ ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଭାବି ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ କ’ଣ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି?
ଯଦି ପାଗ ସାଧାରଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି, ତେବେ ଏହା ଭିଟାମିନ B12 ଅଭାବର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। B12 ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ସ ଗଠନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ କମିଯାଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଖରାପ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ହେତୁ ଗୋଡ଼ରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଥଣ୍ଡାପଣ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଲିନିକ ଅନୁଯାୟୀ, B12 ଅଭାବ ଜନିତ ଆନିମିଆ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ
ଗୋଡ଼ର ଚର୍ମ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଧଳା ବା ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଚେତାବନୀ ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସୁସ୍ଥ ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ସ ତିଆରି କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆନିମିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ‘ଆମେରିକାନ ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ହେମାଟୋଲୋଜି’ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବରୁ ହେଉଥିବା ଆନିମିଆରେ ତ୍ୱଚାର ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇପାରେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଗୋଡ଼ ଭଳି ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ।
ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିବା କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ହୁଡ଼ିଯିବା
ଚାଲିବା ସମୟରେ ଶରୀରର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିବା କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ହୁଡ଼ିଯିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଟାମିନ୍ର ଅଭାବ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ଭିଟାମିନ୍ B12 ସ୍ନାୟୁ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ସ୍ତର ‘ମାୟେଲିନ୍’କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ହାର୍ଭାର୍ଡ ମେଡିକାଲ ସ୍କୁଲ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି B12 ର ଅଭାବ ରହିଲେ ସ୍ନାୟୁ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଚାଲିବା-ବୁଲିବା ଏବଂ ଶରୀରର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
ଗୋଡ଼ ପୋଡ଼ିବା ଅଭିଯୋଗ
ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଡ଼ ପୋଡ଼ିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। କୌଣସି ଆଘାତ କିମ୍ବା ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ନଥାଇ ଯଦି ଗୋଡ଼ରେ ବାରମ୍ବାର ପୋଡ଼ାଜଳା ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ‘ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି’ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ B12 ସ୍ତର କମ୍ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ପୋଡ଼ିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ।
ଗୋଡ଼ରେ ଝିମଝିମ ହେବା କିମ୍ବା ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଟିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବା
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଡ଼ରେ ଝିମଝିମ ହେବା କିମ୍ବା ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଟିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବା ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ନାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ଅଭାବ ରହିଲେ ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଡ଼ରେ ବାରମ୍ବାର ଝିମଝିମ, ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି, ପୋଡ଼ାଜଳା, ଥଣ୍ଡାପଣ କିମ୍ବା ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ତେବେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ।