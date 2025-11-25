ବୋମାର ବି ଥାଏ ଏକ୍ସପାୟାରି ଡେଟ୍; ସମୟ ପଳାଇଲେ ଆପେ ଆପେ ଫୁଟିଯାଏ ଏହି ଘାତକ ପଦାର୍ଥ…

ଜାଣନ୍ତୁ, ବୋମାର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ କେତେ ଦିନ ?

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ ହେବେ ଯେ ବୋମାର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପାୟାରି ଡେଟ ବା ଶେଷ ଅବଧି ରହିଥାଏ। ଖାଦ୍ଯ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡିସିନ ଏପରିକି ବ୍ଯାଟେରୀ ଯେପରିକି ଏକ୍ସପାୟାରୀ ଡେଟ ପରେ ବ୍ଯବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ ଠିକ ସେହିପରି ବୋମାର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପାୟାରି ଡେଟ ଥାଏ।

ଗୋଳାବାରୁଦ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେହିଭଳି ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ଘାତକ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରାଯାଇ ଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ।

ସମୟ ସହିତ, ଏଥିରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।

ବିସ୍ଫୋଟକ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବ୍ଯବହାର କରି ବୋମା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏହାର ଶେଷ ସମୟ ସୀମା ସରିବା ପରେ ବ୍ଯବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା କେବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଆଗୁଆ ଫୁଟିଯାଏ, ନଚେତ ନିଆଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଫୁଟିବା ହେତୁ ଅଘଟଣ ଘଟିଥାଏ, କିମ୍ବା ଏହାକୁ ହ୍ଯାଣ୍ଡେଲ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡେ।

ବୋମାଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହେବା ସହିତ, ସେମାନଙ୍କର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏକ ଅବଧି ସମାପ୍ତ ବୋମା ଯୁଦ୍ଧରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇନପାରେ କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇପାରେ।

ସେନା ଏପରି ବିପଦ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ପୁରୁଣା ବୋମାଗୁଡ଼ିକର ଏକ୍ସପାୟାରି ଡେ଼ ଶେଷ ହେବା ଆଗରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଗୁଡିକୁ  ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଏ।

ବୋମା ନିର୍ମାତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଗୁଳିଗୋଳା ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନକାଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ବୋମା ପାଇଁ, ଏହା 10 ରୁ 20 ବର୍ଷ। କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳି ଉନ୍ନତ ଅସ୍ତ୍ର 30 ରୁ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ।

ସେନାରେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥାଏ, କାହାର ଏକ୍ସପାୟାରି ଡେଟକୁ ଦେଖି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ।

