ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟର ୪ଟି ରଙ୍ଗ: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ କାହା ପାଇଁ କେଉଁ ପାସପୋର୍ଟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ବ୍ୟବସାୟିକ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ପାସପୋର୍ଟର ରଙ୍ଗରୁ ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରା, ଧଳା ସରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ, ନାଲି କୂଟନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କମଳା ରଙ୍ଗ ECR ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂଚାଇଥାଏ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାସପୋର୍ଟ କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମଣ ଦସ୍ତାବେଜ ନୁହେଁ; ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହା ପରିଚୟର ଏକ ମୌଳିକ ଆଧାର । ଅନେକ ଦେଶ ପରି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାସପୋର୍ଟ ଜାରି କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ (ନୀଳ, ଧଳା, ନାଲି ଏବଂ କମଳା) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସୂଚାଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହା ଇମିଗ୍ରେସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସହଜରେ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
୧୯୬୭ ମସିହାର ପାସପୋର୍ଟ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଭାରତର ପାସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିକାଶ ହୋଇଛି । ନିକଟରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଚିପ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଇ-ପାସପୋର୍ଟର ପ୍ରଚଳନ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର, ନିରାପଦ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କରିପାରିଛି ।
ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପାସପୋର୍ଟ, ଯାହା ସରକାରୀ ଭାବେ ‘ସାଧାରଣ ପାସପୋର୍ଟ’ (Ordinary Passport) ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା, ତାହା ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପାସପୋର୍ଟ । ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଶିକ୍ଷାଗତ, ବ୍ୟବସାୟିକ କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ ଏହି ପାସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଚିପ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଇ-ପାସପୋର୍ଟ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି; ଏହା ଇମିଗ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ସହ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି । ଏହି ନୀଳ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭଳି ଜନ୍ମର ପ୍ରମାଣ, ଆଧାର କିମ୍ବା ପାନ୍ କାର୍ଡ ଭଳି ଏକ ବୈଧ ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ବାସସ୍ଥାନର ପ୍ରମାଣ (ଯେପରିକି ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କିମ୍ବା ଘରଭଡ଼ା ଚୁକ୍ତିନାମା) ଏବଂ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପାସପୋର୍ଟ ଜାରି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କରିଥାଏ ।
ଧଳା ରଙ୍ଗର ପାସପୋର୍ଟ କେବଳ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ (Civil Servants) ଏବଂ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ପଦବୀକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ଏବଂ ଇମିଗ୍ରେସନ କାଉଣ୍ଟରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଶେଷ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ନୀଳ ପାସପୋର୍ଟ ପରି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏକ ଆରଏଫଆଇଡି (RFID) ଚିପ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷିତ ଇ-ପାସପୋର୍ଟ ଭାବେ ଜାରି କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଜାଲିଆତି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପାସପୋର୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପରିଚୟ ପତ୍ର, ନିଜ ବିଭାଗରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (Duty Certificate), ଏକ ସରକାରୀ ସୁପାରିଶ ପତ୍ର (Forwarding Letter) ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (PMO) ରୁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସରକାରୀ ଯାତ୍ରା ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦାରଖ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ।
ନାଲି କିମ୍ବା ମେରୁନ୍ ରଙ୍ଗର ପାସପୋର୍ଟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ (Diplomats), ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ । ଏହି ପାସପୋର୍ଟଧାରୀମାନେ କୂଟନୈତିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ଭିସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ବିନା ଭିସାରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି । ନାଲି ପାସପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଇ-ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରରେ ଜାରି କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି । ଏହି କୂଟନୈତିକ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ବେଳେ କଠୋର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସୁପାରିଶ ପତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (PMO) ରୁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । କେବଳ ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କୂଟନୈତିକ ଯାତ୍ରାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ତାହା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ ।
କମଳା ରଙ୍ଗର ପାସପୋର୍ଟ ସେହି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ‘ଇମିଗ୍ରେସନ ଚେକ୍ ରିକ୍ୟୁୟାର୍ଡ’ (ECR) ସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ । ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ସାଧାରଣତଃ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କାମ ପାଇଁ ଏପରି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅନୁମତି ବା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । କମଳା ପାସପୋର୍ଟ ଏହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାସପୋର୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକ ଇମିଗ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଯାତ୍ରା ଚାହେଁ ମନୋରଞ୍ଜନ, ବ୍ୟବସାୟ, ସରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା କାମ ପାଇଁ ହେଉ, ପାସପୋର୍ଟର ରଙ୍ଗ ତୁରନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରାକୁ ବୁଝାଉଥିବା ବେଳେ ଧଳା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ନାଲି କୂଟନୈତିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏବଂ କମଳା ରଙ୍ଗ ECR ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥାଏ। ଆଧୁନିକ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଇ-ପାସପୋର୍ଟ ସହିତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସହଜ, ନିରାପଦ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କରିପାରିଛି।
ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ପାସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଛି। ଏହା ଦେଶର ନାଗରିକ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ପାର ହେବା ସମୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।