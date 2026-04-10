ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ଦୁନିଆର ନଜର: ଇରାନ ଆଗରେ ଆମେରିକା ରଖିଲା କଠୋର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଇସଲାମାବାଦ: ଦୁନିଆ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦ ସାଜିଛି ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଇରାନ-ଆମେରିକା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ସାମୟିକ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି (Ceasefire) ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମୁହାଁମୁହିଁ ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା କେବଳ ଦୁଇ ଦେଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ତୈଳ ବଜାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା? : ଫେବୃଆରୀ ୨୮ରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଇରାନ ‘ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ’ (Strait of Hormuz) ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ୨୦% ତୈଳ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ବିଶ୍ୱବଜାରରେ ତୈଳ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ଟାଳିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ ଓ ତୁର୍କୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଇରାନର ୧୦-ଦଫା ସର୍ତ୍ତ: କ’ଣ ଚାହୁଁଛି ତେହେରାନ? : ଇରାନ ଏକ ୧୦-ଦଫା ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେରିକା ନିକଟରେ ରଖିଛି, ଯାହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ‘ୱାର୍କେବଲ୍’ ବା ‘କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଇରାନର ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:
୧. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି: ଇରାନ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବା।
୨. ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ: କେବଳ ଇରାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଇରାକ, ଲେବାନନ (ହିଜବୁଲ୍ଲା) ଏବଂ ୟେମେନରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଇରାନ ଦାବି କରିଛି।
୩. ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବା: ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ କଟକଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା।
୪. ଫ୍ରିଜ୍ ଆସେଟ୍ ଫେରସ୍ତ: ଆମେରିକା ପାଖରେ ଥିବା ଇରାନର ବିଲିୟନ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଜମା ଅର୍ଥକୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିବା।
୫. କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି: ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଇରାନର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଉ ବୋଲି ଇରାନ ଜିଦ୍ ଧରିଛି।
୬. ଆମେରିକୀୟ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବା ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମେରିକା ନିଜର ସମସ୍ତ ସାମରିକ ବେସ୍ ବନ୍ଦ କରୁ ଏବଂ ସେନା ଫେରାଇ ନେଉ।
୭. ପରମାଣୁ ଅଧିକାର: ଇରାନ ନିଜର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବ ଓ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳୁ।
ଆମେରିକାର ପାଲଟା ରଣନୀତି: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୧୫ ସର୍ତ୍ତ : ଅନ୍ୟପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏତେ ସହଜରେ ନଇଁବା ପରି ମନେ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଇରାନ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ୧୫-ଦଫା ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:
୧. ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧକରଣ ବନ୍ଦ: ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ।
୨. ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜର ମୁକ୍ତି: ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଇରାନ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ରଖୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜାହାଜକୁ ନିରାପଦ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉ।
୩. ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପାଣ୍ଠି ରୋକିବା: ହିଜବୁଲ୍ଲା, ହାମାସ ଓ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଇରାନ ଦେଉଥିବା ସାମରିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ଚାପ ପକାଉଛି।
୪. ଇସ୍ରାଏଲର ସୁରକ୍ଷା: ଆମେରିକାର ଯେକୌଣସି ଚୁକ୍ତିରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସୁରକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେବ।
ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନର ଭୂମିକା: କେତେ ସଫଳ ହେବ ଇସଲାମାବାଦ? : ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଓ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଆସିମ ମୁନୀର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଚୀନ ମଧ୍ୟ ପରଦା ପଛରେ ରହି ଇରାନକୁ ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲକୁ ଆଣିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୀତିରେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବା ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ହୋଇପାରେ।
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓ ଆଶଙ୍କା : ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା କମିନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲେବାନନରେ ବୋମାମାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି, ଯାହା ଇରାନକୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରିପାରେ। ଯଦି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଇରାନ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇସଲାମାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଆଲୋଚନା କେବଳ ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର ଏକ ନୂଆ ମାର୍ଗ ଖୋଲିପାରେ କିମ୍ବା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ସାଜିପାରେ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ଏବେ ଶନିବାର ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୈଠକ ଉପରେ। କ’ଣ ଇରାନ ନିଜର ଜିଦ୍ ଛାଡ଼ିବ? କ’ଣ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବାକୁ ରାଜି ହେବେ? ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଯିବ।