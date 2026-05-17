ଇସ୍ରାଏଲରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ; କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ଶନିବାର ରାତିରେ ବେଇତ୍ ସେମେସ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଏକ ବିରାଟ ଅଗ୍ନିଗୋଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ 'ତୋମେର' ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଘଟିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ରାତିରେ ଜେରୁଜେଲମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବେଇତ୍ ସେମେସ୍ ସହରରେ ଥିବା ଏକ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଏକ ବିରାଟ ଅଗ୍ନିଗୋଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣର ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଉପଭୋକ୍ତା ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବା ନାଶକତା (ସାବୋଟେଜ୍) ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ‘ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇସ୍ରାଏଲ୍’ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ‘ତୋମେର’ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀର ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ବି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଆଶଙ୍କାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛି ଯେ, ଏହା ଏକ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପରୀକ୍ଷଣ ଥିଲା, ଯାହା ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଆକାଶରେ ଏକ ବିରାଟ ଧୂଆଁର ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ସହ ରାତିର ଆକାଶ ହଠାତ୍ ଆଲୋକ ଓ ନିଆଁରେ ଚମକି ଉଠିଥିଲା, ଯାହା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା କହିଛି ଯେ ଗାଜାରେ ହୋଇଥିବା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ (ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ) ରେ ହାମାସର ସାମରିକ ଶାଖାର ମୁଖ୍ୟ ଇଜ୍ ଅଲ୍-ଦିନ୍ ଅଲ୍-ହଦ୍ଦାଦ୍ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୨୩ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଶେଷ ଜୀବିତ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବା ଯୋଜନାକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଅଲ୍-ହଦ୍ଦାଦଙ୍କୁ ହାମାସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଯିଏ କି ୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ରେ ହାମାସ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ସେହି ଆକ୍ରମଣରେ ଦକ୍ଷିଣ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପ୍ରାୟ ୧,୨୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ବନାଯାଇଥିଲା।

ହାମାସର ମୁଖପାତ୍ର ହାଜେମ କାସେମ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହାମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଏବେ ବି ଦୋହଲୁଛି। ଆଲୋଚନାର ତଦାରଖ କରୁଥିବା କୂଟନୀତିଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହାମାସକୁ ନିରସ୍ତ୍ର କରିବା ନେଇ ମତଭେଦ ଯୋଗୁଁ ଆଲୋଚନା ଅଟକି ରହିଛି, ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନର ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଗାଜାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଲାଗୁ ହେବା ପରଠାରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ୮୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ହାମାସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଗାଜା ସରକାର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ୭୨,୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଗାଜାରେ ବ୍ୟାପକ ବିଧ୍ୱଂସ ଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

