ଛତିଶଗଡ ଆକ୍ରମଣରେ ଲାଗିଥିଲା ୫୦ କେ.ଜି ବମ୍, ଭଡା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ ସହିଦ ଯବାନ: ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡିଗଲା ଗାଡ଼ି

ମାଲକାନଗିରି: ଛତିସଗଡ଼ ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ଘାତ ଲଗାଇ କରିଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ଗାର୍ଡ(ଡିଆରଜି)ର ୧୦ ଯବାନ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତ, ଯବାନ ମାନଙ୍କ ସହିଦ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି । ମାଓବାଦୀମାନେ ପ୍ରାୟ ୫୦ କେଜିର ଆଇଇଡି ଲଗାଇ ଯବାନ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ମାଓବାଦୀମାନେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ, ଏହି ଆଇଇଡି ଏତେ ଶକ୍ତଶାଳି ଥିଲା ଯେ, ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୧୨ ଫୁଟ୍‌ର ଗଭୀର ଗାତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯବାନ ମାନେ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

