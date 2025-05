ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନର ଡ୍ରୋନ ଆଟାକ୍! ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ବ୍ଲାକ ଆଉଟ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀରରେ ପୁଣି ଶୁଭିଲା ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ । ସାମ୍ବାରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଛି ।

ସାମ୍ବାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁରା ସହରକୁ ବ୍ଲାକଆଉଟ୍ କରାଯାଇଛି ।

ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଡ୍ରୋନକୁ ଅଟକାଇଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖାଯାଇଛି ।

ଏହି ସମୟର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ନାଲି ରଙ୍ଗର ଧାର ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

#WATCH | J&K: Red streaks seen and explosions heard as India’s air defence intercepts Pakistani drones amid blackout in Samba.

(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/EyiBfKg6hs

— ANI (@ANI) May 12, 2025