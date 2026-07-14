୬ଟି ସହରରେ ୫ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ଷିଲା ବାରୁଦ… ଇରାନ କହିଲା- ଆମେରିକାର MQ-1 ଡ୍ରୋନକୁ ଖସାଇଲୁ, ହର୍ମୁଜରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି

ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ତୈଳ ଦରରେ ପ୍ରାୟ ୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

By Priyanka Das

US-Iran Clash : ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମାରାତ୍ମକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଆମେରିକା ଦାବି କରିଛି ଯେ, ସେ ଇରାନର ଛଅରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆମେରିକାର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରାୟ ୫ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇ ଆମେରିକାର ଅନେକ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଏହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ କଞ୍ଚା ତେଲର ଦର ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।

ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ୧୩ ଜୁଲାଇ ରାତିରେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟିଆ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ବୁଶେହର, ଚାବାହାର, ଜାସ୍କ, କୋନାରକ, ଅବୁ ମୁସା ଏବଂ ବନ୍ଦର ଆବାସ ସମେତ ଅନେକ ସାମରିକ ଘାଟିରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆମେରିକାର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ୫୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି।

ଇରାନର ଆମେରିକାକୁ କଡ଼ା ଜବାବ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହାଫିଜ ସଇଦଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତରେ ବସିବ…

ଶୋଇବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ଆମକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଭଳି…

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଇରାନର ଇସଲାମିକ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ୍ (IRGC) ଦାବି କରିଛି ଯେ, ସେ ବାହାରିନରେ ଥିବା ଅଲ-ଜୁଫୈର ବେସରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର, ସାଟେଲାଇଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ କୋଠାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। IRGC ଆମେରିକାର MQ-1 ଡ୍ରୋନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି।

ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ତୈଳ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି

ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ ୮୫ ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ଏବଂ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଆଇ (WTI) କ୍ରୁଡ୍ ପ୍ରାୟ ୮୦ ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବଜାରରେ ତୈଳ ଦର ଏକ ମାସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।

ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ୧୦ଟି ବଡ଼ କଥା

ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଇରାନର ଅନେକ ସାମରିକ ଘାଟିରେ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପରେସନ ଚଳାଇଥିଲା।

ଆମେରିକା ବୁଶେହର, ଚାବାହାର, ଜାସ୍କ, କୋନାରକ, ଅବୁ ମୁସା ଏବଂ ବନ୍ଦର ଆବାସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା।

ଆମେରିକା ଇରାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଡ୍ରୋନ ଏବଂ ନୌସେନାକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି।

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ୫୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି।

IRGC ବାହାରିନର ଅଲ-ଜୁଫୈର ବେସ ଉପରେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି।

ଇରାନ ଦୁଇଟି ସୁପର ଅଏଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି।

ୟୁଏଇ (UAE) ହର୍ମୁଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ତା’ର ଦୁଇଟି ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।

ଜାତିସଂଘରେ ଇରାନ ଆମେରିକା ଉପରେ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି।

ଯୁଦ୍ଧର ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଦରରେ ପ୍ରବଳ ଉଛ୍ଛଳତା ଦେଖାଦେଇଛି।

ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିପଦ ଘନେଇଛି।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇରାନ ହର୍ମୁଜରେ ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମେରିକା କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁ ପୁଣିଥରେ ଜଳିଉଠିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ହାଫିଜ ସଇଦଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତରେ ବସିବ…

ଶୋଇବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ଆମକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଭଳି…

ଥଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ପୁଅ ଜେସନ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ…

ଘରୋଇ କଳି କଣ ଏମିତି ହୋଇପାରେ? ମୋବାଇଲ ଫିଙ୍ଗି…

1 of 30,519