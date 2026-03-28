ବର୍ଷକର ବୈଧତା ସହ ମାଗଣାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାଟା ଦେଉଛି ଏହି କମ୍ପାନୀ, ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଚମତ୍କାର ଅଫର
ଡେରି ନକରି ଶୀଘ୍ର ଉଠାନ୍ତୁ ଏହି ଅଫରର ମଜା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରି କରି କଷ୍ଟରେ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ଅଫର ଅଛି।
ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ BSNL ଏକ ‘ଡାଟା ବୋନସ୍ ଅଫର’ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଏକ ବର୍ଷ ବୈଧତା ସହିତ ମାଗଣା ଅତିରିକ୍ତ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ଏହା ଏକ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଅଫର; ତେଣୁ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ରିଚାର୍ଜ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ BSNL ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ଏହି ଅଫର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ।
BSNL ଡାଟା ବୋନସ୍ ଅଫର:
BSNLର ୨,୩୯୯ ପ୍ଲାନ୍ର ବୈଧତା ୩୬୫ ଦିନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଥରେ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୈଧତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।
ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ଡାଟା, ଅନଲିମିଟେଡ କଲିଂ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ SMS ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ, ଏକ ବୋନସ୍ ଅଫର୍ ଅଧୀନରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ୨GB ବଦଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ୨.୫GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଏହି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମାନକ ୨GB-ପ୍ରତି-ଦିନ ପ୍ଲାନ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ୨.୫GB ଡାଟା ପାଉଛନ୍ତି।
ଏହି ଅଫର ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ:
ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ BSNL ଉପଭୋକ୍ତା, ତେବେ ଏହି ଅଫରର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ୨,୩୯୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହା ଏକ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଅଫର, ଏବଂ ଶେଷ ତାରିଖ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। BSNL କହିଛି ଯେ ଏହି ବୋନସ୍ ଅଫର କେବଳ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ।
ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ବାର୍ଷିକ ପ୍ଲାନ୍ ମହଙ୍ଗା:
ଜିଓର ଦୁଇଟି ପ୍ଲାନ୍: ଜିଓ ୩,୯୯୯ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୩,୫୯୯ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଦୁଇଟି ବାର୍ଷିକ ପ୍ଲାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ୩,୯୯୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଅନଲିମିଟେଡ ୫G ଡାଟା (ପ୍ରତିଦିନ ୨.୫GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ), ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ SMS, ଅନଲିମିଟେଡ କଲିଂ ଏବଂ ୩୬୫ ଦିନର ବୈଧତା ଅବଧି ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହା ସହିତ, ଏହି ପ୍ଲାନର Fancode ଏବଂ JioHotstar ର ଏକ ମାଗଣା ତିନି ମାସର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍, Google Gemini Pro ର ୧୮ ମାସର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ୩,୫୯୯ ପ୍ଲାନ Fancode ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ସମାନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏୟାରଟେଲର ବାର୍ଷିକ ପ୍ଲାନ୍: ଜିଓ ପରି, ଏୟାରଟେଲ ମଧ୍ୟ ୩,୯୯୯ ଏବଂ ୩,୫୯୯ ମୂଲ୍ୟର ବାର୍ଷିକ ପ୍ଲାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏୟାରଟେଲର ୩,୯୯୯ ପ୍ଲାନ ଅନଲିମିଟେଡ ୫G ଡାଟା ସହିତ ୨.୫GB ଦୈନିକ ଡାଟା, ୧୦୦ ଦୈନିକ SMS, ଅନଲିମିଟେଡ କଲିଂ ଏବଂ ୩୬୫ ଦିନର ବୈଧତା ଅବଧି ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହି ପ୍ଲାନରେ Disney+ Hotstar ଏବଂ Adobe Express ର ଏକ ବର୍ଷର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ୩,୫୯୯ ପ୍ଲାନ ଅନଲିମିଟେଡ ୫G ଡାଟା ସହିତ ୨GB ଦୈନିକ ଡାଟା, ୧୦୦ ଦୈନିକ SMS, ଅନଲିମିଟେଡ କଲିଂ ଏବଂ ୩୬୫ ଦିନର ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ପ୍ଲାନରେ କେବଳ Adobe Express ର ଏକ ମାଗଣା ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।