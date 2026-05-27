ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଫାଟିଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଓଭରହିଟିଂରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଟିପ୍ସ
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଫାଟିଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍
Smartphone Coolling: ନୌତପା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ତାପମାତ୍ରାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ମଣିଷ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଅଧିକ ଗରମ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଧୀମା ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଡିଭାଇସ୍ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ଫୋନକୁ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଜରୁରୀ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ଆପଣଙ୍କର ଦାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ।
ଟାଣ ଖରାରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ପଡ଼ିପାରେ ମହଙ୍ଗା
ଖରାଦିନେ ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ ଏହା କରନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫୋନର ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସର ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଗେମିଂ, ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଏବଂ ନେଭିଗେସନ୍ ଭଳି କାମ ଫୋନକୁ ଅଧିକ ଗରମ କରିଦିଏ।
ଯଦି ଫୋନ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଗରମ ରହେ, ତେବେ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ କମିଯାଏ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଟାଣ ଖରାରେ ଫୋନର ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଗ୍ କିମ୍ବା ପକେଟ୍ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବାଇକ୍ରେ ଫୋନ୍ ଲଗାଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଓଭରହିଟ୍ ହୋଇପାରେ।
ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଭୁଲ୍
ନୌତପାର ଏହି ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ କରିବା ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଅନେକ ଲୋକ ଫୋନକୁ ଚାର୍ଜରେ ବସାଇ ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତି କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗେ।
ଏହା ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲିଯିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଫୋନକୁ ସର୍ବଦା ଓରିଜିନାଲ୍ ଚାର୍ଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ହେଭି ଆପ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତକିଆ କିମ୍ବା କମ୍ବଳ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଫୋନ୍ ରଖି ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ଗରମ ପବନ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିନଥାଏ।
ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଫୋନର ତାପମାତ୍ରା
ଅନେକ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ନକରି ମଧ୍ୟ ତାହା ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗେ, କାରଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଆପ୍ସ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଲୋକେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ଅଟୋ ସିଙ୍କ୍ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ପ୍ରୋସେସର ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବା ସହ ଫୋନର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆପ୍ସଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫୋନର ବ୍ରାଇଟନେସ୍ କମ୍ ରଖିବା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଭିଂ ମୋଡ୍ ଅନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗରମ କମିଥାଏ। ନିୟମିତ ଭାବେ ଫୋନ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ, କାରଣ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ରେ ହିଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ସୁଧାର ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ମୋବାଇଲ୍ କଭରର ସଠିକ୍ ଚୟନ
ଖରାଦିନେ ମୋଟା ଏବଂ ଖରାପ କ୍ୱାଲିଟିର ମୋବାଇଲ୍ କଭର ମଧ୍ୟ ଓଭରହିଟିଂର କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ। ଏଭଳି କଭର ଫୋନର ଗରମକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଫୋନ୍ ଅଧିକ ଗରମ ହେଉଛି, ତେବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଭର ବାହାର କରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଲ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫୋନକୁ କାର୍ ଭିତରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବନ୍ଦ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିବା ବିପଜ୍ଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଯାଏ। ଫୋନକୁ ସର୍ବଦା ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ପବନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଫୋନକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଗରମ ହେଉଛି, ତେବେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ। କ୍ରମାଗତ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉଭୟ ଗରମ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଫୋନକୁ କିଛି ସମୟ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ତାର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଏ।
ମନେରଖନ୍ତୁ, ଗରମ ଫୋନକୁ ତୁରନ୍ତ ଫ୍ରିଜ୍ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ହଠାତ୍ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଫୋନର ଭିତର ପାର୍ଟସ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ଏବଂ ସାବଧାନତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନୌତପାର ଏହି ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ।