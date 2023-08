ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ ବାଘ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଲୋକେ ଦେଲେ ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ବାଘର କଳ୍ପନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମେ କ’ଣ ଆସିଥାଏ ? ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏହା ଏକ ବଡ ବିଲେଇର ପ୍ରତିଛବି, ଯାହାର ଦେହରେ କଳା ରଙ୍ଗ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି । ଏହା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବାଘ ଯାହା ଆମେ ଜାଣୁ, ନିକଟରେ ଏକ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ ଟାଇଗରର ଭିଡିଓ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚର୍ମ କିମ୍ବା କେଶ ଉପରେ ଅଧିକ ସ୍ତରର ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗ ।

ଇଣ୍ଡିଆନ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ (ଆଇଏଫଏସ) ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ପାଣ୍ଡେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହି ମେଲାନିଷ୍ଟ ଟାଇଗରର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବାଘଟି ଓଡିଶାର ଶିମିଳିପାଳ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଆଇଏଫଏସ ରମେଶ ପାଣ୍ଡେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡିଶାର ସିମିଲିପାଲ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭରେ ଏକ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ ଟାଇଗରର ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ଭିଡିଓ, ଯେଉଁଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଜେନେଟିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଆମେ କଳା ରଙ୍ଗର ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ।

Beautiful camera trap video of a melanistic tiger in Similipal Tiger Reserve, Odisha, the only place where we see blackish tigers because of genetic mutations in the population. pic.twitter.com/KXqvjX8tvs

— Ramesh Pandey (@rameshpandeyifs) August 1, 2023